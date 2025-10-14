Mega ofertas por el Día de la Madre: las promociones de este supermercado para encontrar el regalo para mamá

La batería de ofertas abarca sectores de tecnología, indumentaria, libros y productos de cuidado personal. Una oportunidad única para encontrar el regalo ideal.

Para muchas personas, decidir qué regalar en contextos de celebración puede resultar muy estresante, tanto en lo que respecta a los precios como a la elección del regalo. No obstante, la cadena de supermercados Carrefour lanzó una serie de ofertas especiales para el día de la madre que abarca muchos tipos de productos.

En esta ocasión, las opciones son exclusivo online con retiro en tienda. Sin duda una oportunidad que no tenés que dejar pasar para poder encontrar el regalo ideal para tu mamá . Las opciones van desde productos tecnológicos, libros y electrodomésticos hasta indumentaria y cuidado personal.

Se acerca el Día de la Madre , y Carrefour celebra a todas las mamás con una selección especial de productos pensados para cada estilo. Porque no hay una sola forma de ser mamá, pero sí una forma segura de sorprenderla: con un regalo que hable de ella. Desde tecnología y belleza hasta cocina y deporte, descubrí las mejores opciones para mimarla en su día. Las ofertas incluyen descuentos de hasta 40% y cuotas sin interés en productos seleccionados.

Para las que están siempre conectadas, nada mejor que un regalo que combine estilo y funcionalidad. En Carrefour vas a encontrar celulares de última generación, notebooks, smartwatch y auriculares con diseños modernos y gran rendimiento. Todo lo que necesita una mamá tech para estar al día, disfrutar de su música o trabajar cómoda desde cualquier lugar.

Mamá chef

Si su lugar favorito es la cocina, este es el momento de equiparla con lo mejor. Carrefour ofrece una amplia variedad de utensilios, electrodomésticos, ollas, sartenes y batidoras que convierten cada receta en una experiencia única. Desde una licuadora para sus smoothies hasta una procesadora para sus platos favoritos, el regalo perfecto está a solo un clic.

Mamá lectora

Para las mamás que aman perderse entre páginas, Carrefour tiene una selección ideal de libros de ficción, bienestar, cocina y desarrollo personal. Un buen libro siempre es un refugio, y este Día de la Madre podés regalarle nuevas historias, inspiración y momentos de calma.

Mamá beauty fan

Si le apasiona el cuidado personal, vas a encontrar en Carrefour las mejores opciones de cremas, serums, maquillaje, productos capilares y fragancias. Un regalo que invita a relajarse, dedicarse tiempo y brillar con su belleza natural. Porque cuidarse también es una forma de quererse.

Mamá aventurera

Y para las que disfrutan del movimiento, el aire libre y las nuevas experiencias, Carrefour ofrece indumentaria deportiva, bicicletas, mochilas y accesorios de fitness. Todo lo necesario para acompañarla en su próxima aventura, con la energía que la caracteriza.