Oficialismo dice que una vez que llegue el proyecto, 'estarán los votos'

Desde el Frente de Todos en Diputados también aclaran que “el problema actual no está en el Congreso o en el Ejecutivo, sino en Santa Fe”. De esa manera se intentó direccionar la lupa hacia el distrito que comanda el peronista ‘albertista’ Omar Perotti. No obstante, en las Cámaras baja y alta aparecen consecuencias tras el anuncio de expropiación realizado por Alberto Fernández junto a la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti y el ministro de la Producción, Matías Kulfas. Al no contar con el proyecto, el embate opositor ahora transcurre por la continuidad o no de las sesiones virtuales.