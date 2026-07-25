¿Sigue valiendo la pena el plazo fijo? Cuánto rinden $5.000.000 en un mes

La rentabilidad depende de la tasa ofrecida por cada entidad y del canal utilizado para constituir el depósito.

Tras la desregulación del Banco Central, cada banco fija libremente la tasa de interés para los plazos fijos.

Aunque el mercado ofrece otras alternativas de corto plazo, como fondos comunes de inversión, cuentas remuneradas y billeteras virtuales, muchas personas siguen optando por el plazo fijo tradicional por su funcionamiento simple y por la previsibilidad del rendimiento.

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Desde marzo de 2024, el Banco Central dejó de establecer una tasa mínima para los plazos fijos, por lo que cada entidad financiera define libremente el interés que paga a sus clientes. Como consecuencia, las diferencias entre un banco y otro pueden ser importantes y también existen variaciones según el canal elegido para realizar la operación.

Frente a ese escenario, comparar las tasas antes de invertir puede representar una diferencia significativa en la rentabilidad final. Para un capital de $5.000.000 , incluso algunos puntos porcentuales adicionales implican varios miles de pesos más al cabo de un mes.

Tomando como referencia las condiciones vigentes del Banco Nación , el rendimiento varía según la modalidad elegida para constituir el depósito.

la entidad ofrece actualmente una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% . En ese caso, una inversión de $5.000.000 genera una ganancia de $63.698,63 durante 30 días

. En ese caso, una inversión de genera una durante 30 días al vencimiento, el ahorrista recibe $5.063.698,63

En cambio, si la operación se constituye a través de home banking o canales electrónicos:

el Banco Nación aplica una TNA del 19% . Con ese rendimiento, el mismo capital obtiene una ganancia de $78.082,19

. Con ese rendimiento, el mismo capital obtiene una el monto total acreditado al finalizar el plazo asciende a $5.078.082,19

La diferencia entre ambas modalidades alcanza $14.383,56 para una misma inversión y un mismo plazo, únicamente por utilizar un canal digital.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Al cierre de esta semana, los principales bancos ofrecen los siguientes rendimientos para depósitos a 30 días realizados de manera electrónica:

Banco Nación: 19% TNA

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 19,5%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Santander: 16%

Banco Ciudad: 17%

ICBC: 17,2%

Antes de constituir un plazo fijo es fundamental consultar el comparador oficial del Banco Central o verificar directamente la tasa vigente en la entidad de preferencia.

Todo lo que hay que considerar antes de elegir un plazo fijo

Aunque el plazo fijo sigue siendo una herramienta sencilla para invertir en pesos, no conviene tomar una decisión únicamente observando la tasa de interés.

Uno de los primeros puntos a evaluar es la necesidad de disponer del dinero durante el período de inversión. El plazo fijo tradicional inmoviliza el capital durante el plazo establecido y no permite retirarlo anticipadamente, salvo en modalidades precancelables específicas que suelen ofrecer una rentabilidad menor.

También es importante analizar el rendimiento real frente a la inflación. Si bien el plazo fijo garantiza una ganancia conocida desde el momento de la constitución, esa rentabilidad debe compararse con la evolución de los precios para determinar si realmente permite preservar el poder adquisitivo del capital.

Otro punto a tener en cuenta es la estabilidad de las tasas. Como cada banco puede modificarlas en cualquier momento para las nuevas colocaciones, un rendimiento atractivo disponible hoy puede cambiar pocos días después. Quienes renuevan mensualmente sus inversiones suelen revisar las condiciones antes de cada vencimiento para decidir si conviene mantener el depósito en la misma entidad o trasladarlo a otra que pague un interés superior.

La elección depende del perfil de cada inversor, de sus necesidades de liquidez y del objetivo que persiga con ese ahorro. Para quienes priorizan la previsibilidad, el plazo fijo sigue ofreciendo una ventaja importante: desde el primer día es posible conocer exactamente cuánto dinero se recibirá al vencimiento.