Inflación de alimentos: los precios volvieron a subir y un rubro clave acumuló 4% en un mes

Un relevamiento privado registró un incremento semanal del 0,3% en alimentos y bebidas. Aceites, productos dulces y condimentos encabezaron las subas, mientras que los lácteos lideraron el acumulado de las últimas cuatro semanas.

Los alimentos y bebidas aumentaron un 0,3% durante la tercera semana de julio, según LCG.

Los precios de los alimentos y bebidas retomaron las subas durante la tercera semana de julio , después de no haber registrado variaciones en los siete días anteriores. El incremento semanal fue del 0,3%, según el último relevamiento de la consultora LCG.

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El dato volvió a mostrar movimiento en uno de los rubros más sensibles para el bolsillo, aunque se mantuvo lejos del salto del 2,4% observado durante la primera semana del mes . Aquella variación había interrumpido seis semanas consecutivas de relativa estabilidad.

Al considerar las últimas cuatro semanas, los alimentos acumularon un avance promedio del 1,9% , lo que representó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

La medición de LCG comprende unos 8.000 productos comercializados en cinco grandes cadenas de supermercados y permite anticipar el comportamiento de los alimentos dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los aceites presentaron la mayor variación de la semana, con un aumento del 1,9% . El segundo lugar fue ocupado por el segmento compuesto por azúcar, miel, dulces y cacao, cuyos precios avanzaron un 1,7%.

También se destacó el incremento de los condimentos y otros productos alimenticios, que alcanzó el 1,5% semanal. Estas tres categorías explicaron buena parte de la variación registrada por el índice.

Los aceites encabezaron las subas de la tercera semana de julio, con un aumento del 1,9%.

Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron un 0,9%, mientras que las carnes subieron un 0,8% y los productos lácteos y huevos avanzaron un 0,4%.

En cambio, cuatro categorías mostraron reducciones de precios: los productos de panificación, cereales y pastas bajaron un 0,2% y las frutas retrocedieron un 0,3%. Las caídas más pronunciadas se registraron en las comidas listas para llevar, con una merma del 0,9%, y en las verduras, que disminuyeron un 1,4% durante la semana.

Los lácteos lideraron las subas del último mes

El panorama cambia al analizar el comportamiento acumulado de las últimas cuatro semanas. En ese período, los productos lácteos y los huevos encabezaron los aumentos, con una variación promedio del 4%.

Detrás se ubicaron las carnes, que acumularon un incremento del 2,8%, y los productos de panificación, cereales y pastas, con una suba del 2,6%.

Los productos lácteos y los huevos acumularon una suba del 4% durante las últimas cuatro semanas. Mariano Fuchila

Las bajas registradas en otras categorías, principalmente frutas y condimentos, permitieron moderar el promedio general de los alimentos, que se ubicó en el 1,9% mensual.

El comportamiento de este rubro será uno de los factores centrales para determinar la inflación de julio. En junio, el IPC general había sido del 1,9%, el nivel más bajo de los últimos 11 meses y el primer registro inferior al 2% desde agosto de 2025.