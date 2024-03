Pacto de Mayo: mercado celebra la idea pero advierte por la recesión y falta de consenso

El mercado se movió al compás de las especulaciones y rumores que desde el jueves por la tarde se habían expandido en la red social X (ex Twitter). “ El viernes fue insoportable la cantidad de rumores sobre medidas económicas ”, opina el director de Invertir en Bolsa (IEB), Norberto Sosa , en diálogo con Ámbito .

Mucha expectativa, pero escasos anuncios

Como ningún anuncio transformador fue realizado, Sosa entiende que el dólar “debería arrancar tranquilo”, es decir, continuar con la pax cambiaria que se enmarca en la aprobación del mercado del ajuste fiscal y monetario y la recomposición de reservas.

La misma línea sostiene Salvador Vitelli, quién ocupa el cargo de Head of Research en Romano Group. “Fue un buen discurso que va a repercutir bien en términos financieros” y pone foco en la perspectiva sobre los bonos soberanos, que venían a la baja producto de la tensión entre Milei y los gobernadores y el proceso de reestructuración riojano con tenedores de bonos en dólares a 2028. A su vez, considera que se revertirá la suba del dólar futuro previo al discurso oficial.

Vitelli atribuye esta dinámica a la propuesta de un evento “conciliador”. El especialista se refiere al “Pacto de Mayo” que el Presidente extendió a la provincias para que formen parte tras su firma el 25 de mayo en Córdoba. Sin embargo, advierte que, en detalle, “pareciera que Milei invitó a la política a estar de acuerdo con él, básicamente”.

Milei Congreso Sesiones Ordinarias El Presidente convocó a un pacto de refundación nacional durante la apertura de sesiones en el Congreso. Mariano Fuchila

Qué esperan los mercados

Por eso mismo Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, se anima a una reflexión más: aunque coincide en el impacto positivo en bonos y acciones, supone que “un acuerdo a libro cerrado no parecería la mejor manera de conseguir consensos amplios”.

El inversor tampoco dio fe de la liberación del cepo o flexibilización de restricciones cambiarias en el corto plazo. “No liberaron casi nada y eso les es útil para seguir usando el BOPREAL como instrumento para tratar de resolver la herencia, mientras siguen ampliando deuda por importaciones”, sostiene.

Bajo esta dinámica, donde el cepo se mantiene, la brecha “oscilará entre 20% y 50% y promediará 35% con sus valles y picos”, estima el profesional. De todos modos, cierto es que la combinación de las limitaciones al MULC, la oferta generada por el programa exportador 80%-20% y el diferimiento del pago de importaciones permitieron al Banco Central (BCRA) la acumulación de casi u$s9.000 millones.

Pese a que el mercado realiza un balance positivo del primer trimestre de gobierno, no solo en términos de ganancias sino también por el rumbo económico adoptado y las medidas fiscales y monetarias en consecuencia, no deja de observar con cierta cautela la situación de la microeconomía y la actividad.

La economía real, una preocupación

Así lo expuso el titular de IEB “Lo que me preocupa de hablar con empresas es que me entero de plantas que se detienen, despiden gente”. El analista entiende que el modelo en “V” debiera ser motorizado por la inversión, pero la baja de la Ley de Bases no solo representó un “test político fallido”, sino también un hecho desfavorable a tal fin.

Igualmente, Sosa considera que el mensaje del viernes será interpretado por el mercado como “una buena noticia de intentar recomponer relación con gobernadores y fuerzas políticas en general”, ya que los ruidos políticos intranquilizan.

”Si la sociedad sigue acompañando, Milei tendrá capacidad de maniobra sobre la política. Caso contrario, el escenario se torna complejo”, concluye el especialista. Un dato clave será la inflación de febrero, que estará en torno al 15%, según consultoras privadas.

Las preocupaciones de un sector de la City

Sobre esa misma línea, un trader admite en diálogo con Ámbito que “abruma la soberbia y el tratarnos de tontos por parte de Milei, Toto Caputo y equipo al explicarnos que no la vemos”. Preocupa la extrema convicción del Gobierno de un modelo clásico-ortodoxo que pueda poner en jaque la propia estabilidad del programa. La respuesta es simple: “afirman que están en un cambio de época”, aunque el propio FMI les pide ser más moderados.

Por último, Ignacio Morales, de Wise Capital, también entiende que el discurso de Milei tendrá impacto positivo sobre el precio de los bonos, ya que la convocatoria a las provincias “significa que el Gobierno prefiere el diálogo a la confrontación”, pero hasta el momento los únicos que se manifestaron a favor fueron mandatarios “aliados al oficialismo”.

A modo de antesala, el viernes la Bolsa porteña registró un avance del 4% y cotizó a 1.054.958 unidades. En el panel principal, se destacaron las energéticas, financieras y servicios. A su vez, los Bonares registraron alzas de 1,87% (AL41D) y los Globales lo mismo, con un 2,07% (GD30D). El riesgo país bajó a los 1635 puntos, con un descenso de 70 unidades.