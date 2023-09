Pese a caída de la actividad, estiman que se mantendrá el nivel de empleo

“Así que esa heterogeneidad en los componentes de la demanda agregada, hace que en los números macro de producción y PBI a la baja, no impacten en igual medida sobre el mercado de trabajo. Además, no se puede soslayar, que es un mercado de trabajo en el segmento privado mucho más rígido que en otros países, donde la respuesta al ciclo económico se da de manera más inmediata. Eso en Argentina no pasa, por características contractuales, y es algo que no se puede soslayar a la hora de analizar por qué hay cierta rigidez a la baja en los números de empleo: hay un techo a la desocupación, a pesar de que los niveles de producción este año caigan”, remarcó el economista.