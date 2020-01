Piden aclaración a AFIP por Bienes Personales del exterior

De acuerdo con las modificaciones aprobadas el año pasado, las nuevas alícuotas son de 0,5% hasta $3.000.000, 0,75% de 3.000.001 a 6.500.000, 1% de 6.500.001 a 18.000.000 y 1,25% de 18.000.001 en adelante, cuando se trate de bienes declarados en el país. Cuando están en el extranjero pasan a ser de 0,70%, 1,20%, 1,8% y 2,25%, en forma respectiva.

Pero la norma permite a un contribuyente abonar el impuesto reducido si repatría valores por 5% de los bienes declarados antes del 31 de marzo de cada mes, con la obligación de mantener el dinero en el país hasta el 31 de diciembre.

Según explicó Domínguez a Ámbito Financiero, “con solo repatriar el 9,75% de los bienes se podría evitar para siempre pagar la alícuota incrementada”.

El ejemplo sería el de una persona que al 31 de diciembre del 2019 declara tener en el exterior en una cuenta bancaria u$s500.000. “Para no aplicar la alícuota incrementada, deberá repatriar el 5% del valor total de los bienes. Es decir, deberá repatriar u$s 25.000 y mantenerlo depositado en una entidad financiera regida por la Ley 21.526 hasta el último día del año del 2020”, señaló el tributarista. En ese momento, el contribuyente tendrá que volver a declarar los bienes en el exterior. Pero esta vez, tendrá u$s475.000 y tendrá que repatriar otro 5%. “El monto a repatriar será u$s23.750 en las mismas condiciones”, explicó Domínguez

“A partir del 1 de enero de 2021, ya cumplida la condición de inmovilización de los fondos repatriados en 2020, la persona humana puede girar al exterior los u$s25.000 que había traído al país. Al 31 de diciembre de 2021, la valuación de los bienes en el exterior serían u$s476.250. Para gozar del beneficio de no aplicar la alícuota incrementada, debería repatriar u$s23.812,50 (u$s 476.250 x 5%) utilizando los u$s 25.000 que giró ese mismo año al exterior”, explicó el especialista. También advirtió que en el caso del ejemplo, si se suman las dos sumas repatriadas -u$s25.000 y u$s23.750- equivalen al 9,75% de los u$s500.000 que dieron origen al gravamen.

Por otro lado, con relación al monto mínimo de 5% que debe traer el contribuyente para pagar la alícuota más baja, el tributarista explicó que “se deberían valuar el total de los bienes al 31 de diciembre del año convertidos a pesos a la cotización que corresponda, y ese es el valor que debería utilizarse para determinar el monto a repatriar”. “Esto implica que si el peso se devalúa respecto de la moneda extranjera, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente, se irá necesitando repatriar menos moneda extranjera para llegar al 5% en pesos”, sintetizó.

Fuentes de la AFIP explicaron que los funcionarios del organismo ya están trabajando para emitir las resoluciones correspondientes que puedan aclarar circunstancias como las que entraron en el ejemplo.