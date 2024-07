Plan Luis Caputo para los pasivos: quedarían unos $15 billones de deuda del BCRA para pasar al Tesoro

Faltarían otros $15 billones, aproximadamente. Una segunda etapa para disimular la demora de la salida del cepo, proceso en el que no se define el sendero de una salida secuencial que permita 'setear' y anclar expectativas de los sectores productivos, consideran en la city.

La cuestión es que desde el mercado se generaron dudas respecto del nuevo instrumento de política monetaria que el gobierno va a entregar a los bancos. Se trata de las Letras de Regulación Monetaria, que tendrán un cupón flotante. Con ello, el Banco Central (BCRA) administrará la liquidez del sistema.

Aunque tres cámaras que representan al sector financiero, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA-extranjeros), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA-nacionales) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) salieron a respaldar el anuncio de Caputo, la realidad es que los directivos que se reunieron en lunes por la mañana en el edificio de la calle Reconquista, no se fueron con un panorama muy claro.

El mercado desconfía de las nuevas letras

Analistas consultados por Ámbito indicaron que la idea de las nuevas letras emitidas por el Tesoro, pero con garantía del BCRA, es “esconder” la creación de dinero que generan los intereses de estos títulos. Como el rendimiento se capitaliza a final del plazo del bono, contablemente no impacta en las cuentas del Sector Público. Aumenta la deuda, pero no los intereses, por lo que no afecta al superávit fiscal.

Pero economistas como Roberto Cachanosky plantean que al final de cuentas, si el Tesoro no pudiera enfrentar en el futuro los vencimientos de la deuda en pesos, el resultado final sería el mismo: el Banco Central tendrá que emitir para asistir al gobierno.

Incluso, se advierte que si el dinero de las Letras de Regulación es del Tesoro, entonces en el futuro, ante un cambio de signo de gobierno, es probable que se usen esos pesos para financiar déficit fiscal.

Caputo y santiago bausili.png Luis Caputo y Santiago Bausili realizaron anuncios en conjunto.

En otros términos, al cambiar al emisor de la deuda y el instrumento, la medida pretende que no se computen los intereses de la deuda como creación de dinero, para de esa manera forzar una baja de la inflación.

Fausto Spotorno, economista jefe del Centro de Estudios Orlando Ferreres, señaló que “el mercado esperaba algo más”, que el anuncio realizado por la dupla Caputo-Bausili. “El anuncio no está mal, pero es muy técnico sobre un canje del tipo de deuda de los bancos”, explicó en declaraciones radiales. Consideró que “no quedó claro” el anunció y afirmó que “no cambia mucho la situación”.

“Es más, esto da más garantías de lo que se venía haciendo, porque las Letras de Regulación Monetaria, van a estar garantizadas por los propios depósitos del gobierno en el Banco Central”, dijo Spotorno, quien no obstante reconoció que “no queda claro si es riesgo Banco Central o riesgo Tesoro”. Para los bancos este es el problema central, porque afecta a la cantidad de títulos públicos que pueden tener en cartera.