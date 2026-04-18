AUH ANSES: las razones por las que podrías dejar de cobrar en abril y cómo evitar la suspensión

Cómo acceder a la AUH y cuáles son los motivos por los que podrías llegar a pederla.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un ingreso clave para millones de familias en Argentina. Cada mes, su cobro depende de una serie de condiciones que no siempre están del todo claras y que, si no se cumplen, pueden derivar en una suspensión.

En abril, muchos beneficiarios revisan sus cuentas y se encuentran con la sorpresa de que el pago no llegó. En la mayoría de los casos no se trata de una baja definitiva, sino de un freno temporal por alguna irregularidad. Detectar el motivo a tiempo puede hacer la diferencia entre perder ingresos o recuperarlos rápido.

El sistema de control de ANSES cruza datos de manera constante. Esto incluye información educativa, sanitaria y también económica. Un cambio mínimo en la situación familiar o laboral puede impactar en la continuidad del beneficio.

Uno de los motivos más frecuentes es la falta de presentación de documentación obligatoria. Si los datos del grupo familiar no están actualizados o hay inconsistencias, el sistema puede frenar automáticamente el pago.

También influye la situación laboral de los adultos responsables. Si se detecta que alguno superó los límites permitidos o pasó a tener un empleo formal registrado, la AUH puede quedar suspendida. El cruce de bases de datos es cada vez más estricto , por lo que estos cambios se reflejan rápido.

Otro punto sensible es la escolaridad y los controles de salud de los menores. Si no se acredita que los chicos asisten a la escuela o cumplen con el calendario sanitario, el beneficio entra en revisión. En muchos casos, esto ocurre por demoras en la carga de datos más que por incumplimientos reales.

ANSES-HIJOS.webp

Requisitos de la Libreta AUH: el trámite clave para no perder el beneficio

La Libreta AUH es el documento que certifica que se cumplieron los controles de salud, vacunación y educación. Su presentación anual es obligatoria para cobrar el 20% retenido cada mes. El trámite puede hacerse de forma digital o presencial. Incluye la firma de autoridades escolares y centros de salud, lo que a veces genera demoras. No presentar la libreta en tiempo y forma es una de las principales causas de suspensión.

Además, completar este requisito no solo permite cobrar lo retenido, sino que también garantiza la continuidad del beneficio. Muchos beneficiarios lo dejan para último momento y ahí es donde aparecen los problemas.

Topes de ingresos 2026: ¿cuánto es el máximo permitido para cobrar AUH?

Para acceder a la AUH, los ingresos del grupo familiar deben estar dentro de ciertos límites. Estos topes se actualizan periódicamente y están vinculados al salario mínimo y a otros indicadores económicos.

ANSES billetes.webp

En líneas generales, el beneficio está destinado a personas desocupadas, trabajadores informales o empleados de casas particulares con ingresos por debajo del umbral establecido. Si se supera ese límite, aunque sea por poco, el sistema puede suspender el pago.

El problema es que, en un contexto económico cambiante, esos valores quedan desactualizados con rapidez. Esto genera situaciones donde familias que apenas mejoraron sus ingresos quedan afuera del sistema, al menos de manera temporal.

¿Qué hacer si me suspendieron la asignación por error?

Cuando la suspensión no corresponde, lo primero es revisar el estado del beneficio en la web o app de ANSES. Allí suele aparecer el motivo específico, lo que permite orientar el reclamo.

MI ANSES.webp

Si se trata de un error en los datos, se puede actualizar la información y presentar la documentación faltante. En algunos casos, el sistema se corrige automáticamente y el pago se restablece en el siguiente calendario.

También existe la opción de sacar turno y hacer el reclamo de manera presencial. Actuar rápido es clave para evitar que la suspensión se prolongue más de lo necesario.