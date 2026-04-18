Por qué aparece la "alergia de otoño" y como diferenciarla de un resfriado común

En esta época del año, por distintos factores, es más probable que aparezcan estos síntomas y problemas respiratorios.

Con la llegada del otoño, los cambios de temperatura, la humedad y la mayor circulación de alérgenos en el ambiente hacen que muchas personas empiecen a experimentar inconvenientes respiratorios. En esta época del año, cuidar la salud se vuelve clave, debido a que el organismo puede reaccionar con mayor sensibilidad frente a factores externos.

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Aunque suele asociarse más a la primavera, la alergia también tiene un fuerte impacto en otoño. Esto se debe a la presencia de ciertos pólenes, mohos y ácaros que se mantienen activos incluso cuando bajan las temperaturas, generando molestias que muchas veces se confunden con otras enfermedades respiratorias.

El problema es que los síntomas pueden parecerse mucho a los de un resfriado común , lo que lleva a subestimar la situación o a tratarla de manera incorrecta. Por eso, entender qué provoca estas reacciones y cómo identificarlas es fundamental para evitar complicaciones.

Todo lo que tenés que saber para el cuidado de la salud.

Durante el otoño, uno de los principales desencadenantes de alergias es el polen de malezas , especialmente de plantas como la ambrosía, que alcanza su punto máximo en esta estación. Estas partículas microscópicas se dispersan en el aire y pueden generar reacciones en personas sensibles.

Además del polen, también aumentan otros alérgenos como los ácaros del polvo y los mohos . Esto ocurre porque las personas pasan más tiempo en espacios cerrados, donde estos agentes se concentran con mayor facilidad y favorecen la aparición de síntomas.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran los estornudos frecuentes, la congestión nasal, el goteo de la nariz y la picazón en ojos, nariz o garganta. Estos síntomas son típicos de la rinitis alérgica, una respuesta del sistema inmunológico frente a sustancias que interpreta como dañinas, aunque no lo sean.

Prevención La limpieza es fundamental para evitar la acumulación de bacterias que afectan la salud. Imagen: Freepik

Cómo prevenirlas

La prevención es una de las herramientas más efectivas para reducir el impacto de las alergias otoñales. Evitar la exposición a los alérgenos es clave, por ejemplo, manteniendo las ventanas cerradas en días con alta presencia de polen o utilizando filtros de aire en el hogar.

También es importante mantener la limpieza de los ambientes, especialmente en textiles como cortinas, alfombras y ropa de cama, donde suelen acumularse ácaros. Ventilar los espacios en momentos adecuados y controlar la humedad ayuda a limitar la proliferación de moho.

En casos más persistentes, se pueden utilizar tratamientos como antihistamínicos o soluciones nasales, siempre bajo recomendación médica. La consulta con un especialista permite identificar el alérgeno específico y aplicar medidas más efectivas a largo plazo.

Limpieza Mantener limpia la casa, sobre todo cortinas y acolchados, puede ayudar a prevenir las enfermedades respiratorias y preservar la salud. Imagen: Freepik

Cómo se diferencia de un resfriado

Una de las principales diferencias entre alergia y resfriado es el origen: mientras que la alergia es una reacción del sistema inmunológico ante alérgenos como el polen, el resfriado está causado por un virus.

En cuanto a los síntomas, la alergia suele incluir picazón en los ojos y la nariz, estornudos repetitivos y secreción nasal clara, sin fiebre. En cambio, el resfriado puede provocar fiebre leve, dolor de garganta, tos y malestar general.

Otra diferencia clave es la duración. El resfriado suele desaparecer en pocos días, mientras que la alergia puede prolongarse durante semanas o incluso meses, especialmente si la persona sigue expuesta al alérgeno que la desencadena.

Comprender estas diferencias permite actuar a tiempo y elegir el tratamiento adecuado, evitando confusiones que pueden empeorar los síntomas o retrasar su alivio.