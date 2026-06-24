Podes perder todos tus dólares: no cometas este error si viajas al Mundial 2026

Especialistas advirtieron sobre una modalidad cada vez más frecuente que apunta a turistas y fanáticos durante grandes eventos deportivos.

El Mundial 2026 moviliza a millones de personas hacia Estados Unidos, México y Canadá. Entre la compra de entradas, las reservas de alojamiento y la planificación de los traslados, hay un aspecto que muchos viajeros suelen pasar por alto: la seguridad digital .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los expertos en ciberseguridad alertaron sobre un método de fraude que aprovecha justamente la emoción y el apuro de quienes asisten a eventos masivos. En cuestión de minutos, un descuido puede exponer datos personales y bancarios que terminen afectando los ahorros destinados al viaje.

El riesgo no proviene únicamente de páginas falsas o mensajes sospechosos. También aparece en espacios cotidianos, como aeropuertos, hoteles, bares y estadios, lugares donde los turistas suelen conectarse a redes públicas de internet sin tomar precauciones adicionales.

Ante el riesgo inminente, los especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar medidas preventivas como estar atento a las notificaciones de las aplicaciones del banco.

Uno de los métodos que genera mayor preocupación entre los especialistas es el denominado "evil twin" o "gemelo malicioso", una técnica que consiste en crear una red WiFi falsa para engañar a los usuarios.

El mecanismo es relativamente sencillo. Los ciberdelincuentes copian el nombre de una red legítima, como la de un aeropuerto, un hotel o un estadio, y esperan que las personas se conecten pensando que se trata del servicio oficial.

Una vez dentro, toda la información que circula por esa conexión puede quedar expuesta. Datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas, correos electrónicos e incluso accesos a billeteras virtuales pueden ser interceptados si el usuario realiza operaciones importantes desde esa red.

Otro detalle relevante es que estas redes fraudulentas pueden parecer completamente auténticas. Un nombre como "Official Stadium WiFi" o "Airport Free Internet" puede resultar convincente para un turista que llega cansado después de varias horas de vuelo. Los especialistas aclaran que el hackeo no implica que el teléfono quede infectado automáticamente.

El verdadero peligro aparece cuando el usuario ingresa datos personales o realiza operaciones financieras mientras permanece conectado.

Estafa online viaje Magnific

Cómo evitar estas estafas y proteger tus dólares en el Mundial 2026

La primera recomendación es simple, aunque muchas personas no la ponen en práctica: evitar conectarse a redes WiFi públicas para realizar operaciones bancarias o movimientos de dinero. Si resulta indispensable usar internet, los especialistas aconsejan recurrir a los datos móviles del teléfono o contratar un servicio de eSIM internacional antes de viajar.

También sugieren verificar siempre el nombre oficial de las redes disponibles en hoteles, estadios y aeropuertos. Ante cualquier duda, lo mejor es consultar directamente con un empleado del establecimiento. Otra medida importante es activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas sensibles, como bancos, correos electrónicos y billeteras digitales.

Los expertos también recomiendan desactivar la conexión automática a redes WiFi. Muchos dispositivos se conectan por sí solos a señales conocidas, una función cómoda pero que puede transformarse en un punto vulnerable.

Antes de viajar, conviene actualizar el sistema operativo del teléfono y descargar únicamente aplicaciones oficiales. Las apps falsas relacionadas con el Mundial suelen aparecer en períodos de alta demanda y pueden esconder programas maliciosos.

También es aconsejable activar las notificaciones instantáneas del banco. De esta manera, cualquier movimiento sospechoso podrá detectarse rápidamente.