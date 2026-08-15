Argentina Mining 2026: abren la votación para elegir a los máximos referentes del sector

La comunidad minera ya puede elegir a los ganadores de seis categorías que reconocen liderazgo, exploración, proveedores, sostenibilidad y relaciones comunitarias.

Los ganadores serán reconocidos en el marco de Argentina Mining Norte 2026, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Salta, en la ciudad de Salta.

La comunidad minera argentina ya puede votar a los ganadores de los Premios Argentina Mining 2026 , una de las principales distinciones de la industria nacional, que este año presenta 18 nominados distribuidos en seis categorías.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa es impulsada por Argentina Mining y forma parte de una tradición que comenzó en el 2000 y que, a lo largo de 26 años, buscó reconocer a profesionales, empresas y referentes que contribuyen al desarrollo y la transformación de la actividad minera en el país.

En esta edición, la elección vuelve a estar en manos de la propia comunidad minera. Profesionales, empresas, proveedores, instituciones y representantes del sector podrán participar de la votación a través del formulario oficial habilitado por la organización.

Los reconocimientos abarcan distintas dimensiones de la actividad: liderazgo profesional, participación de la mujer, desarrollo de proveedores, exploración, responsabilidad social y empresarial y relacionamiento con las comunidades.

La categoría Mujer Destacada en Minería reconoce a profesionales y técnicas que hayan realizado aportes significativos al sector, especialmente a quienes alcanzaron posiciones de liderazgo en empresas, instituciones u organismos públicos.

Las nominadas son Silvana Aubone, Graciela Keskiskian y Sonia Delgado.

En tanto, el premio Profesional Destacado distingue trayectorias que, desde diferentes disciplinas y responsabilidades, contribuyeron al crecimiento, la profesionalización y el desarrollo de la minería argentina.

Los nominados son Eduardo Gigante, Nicolás Bareta y Susana Figueroa.

La categoría Proveedor Minero Destacado pone el foco en las empresas que forman parte de la cadena de valor y que, mediante experiencia, inversión, especialización y calidad de servicio, lograron convertirse en actores relevantes para la industria.

Los nominados son Servigruas, GVH y Wichi Toledo.

Sostenibilidad y responsabilidad social

Los Premios Argentina Mining 2026 también reconocen el desempeño de las compañías en materia de desarrollo sostenible y vinculación con sus grupos de interés.

En la categoría Empresa Minera Destacada en RSE fueron nominadas AbraSilver, Mansfield Minera y McEwen.

El reconocimiento contempla a empresas que hayan demostrado incorporar políticas vinculadas con el desarrollo sostenible, el cuidado ambiental y el relacionamiento responsable con comunidades, trabajadores y otros actores relacionados con sus operaciones y proyectos.

Un premio histórico para la exploración

Otra de las distinciones centrales es el Premio “Nivaldo Rojas” al Explorador Destacado, destinado a profesionales de la geología y la ingeniería de minas que se hayan destacado por su capacidad técnica, la identificación de nuevos recursos o su participación en descubrimientos y proyectos de relevancia.

El premio lleva el nombre de Nivaldo Rojas, fundador de Argentina Mining y profesional estrechamente vinculado con la exploración y el descubrimiento de depósitos minerales en Argentina y Chile.

Los nominados en esta categoría son Patricio Brividoro, Ricardo Martínez y Luis Rodrigo Peralta.

El vínculo entre minería y comunidades también tiene su reconocimiento

La sexta categoría corresponde al Premio “Johannes Boon” al Relacionista Comunitario Destacado, que reconoce a profesionales especializados en relaciones comunitarias y gestión social.

Se trata de un área que adquirió una importancia creciente para la industria, particularmente en la construcción de vínculos de largo plazo entre los proyectos mineros, las comunidades y los territorios donde se desarrollan las operaciones.

Los nominados son Paola Piu, Ayelén Biurrun y Santiago Cornejo.

El premio recuerda a Johannes Boon, cuya trayectoria estuvo vinculada con el estudio de la responsabilidad social, la comunicación intercultural y las relaciones entre minería y comunidades.

Cómo votar por los Premios Argentina Mining 2026

La organización convocó nuevamente a toda la comunidad minera a participar de la elección de los ganadores. La votación se realiza a través del formulario oficial:

Votación Premios Argentina Mining 2026: https://forms.gle/rhApFKiSKCSZG81A8

Los ganadores serán reconocidos en el marco de Argentina Mining Norte 2026, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Salta, en la ciudad de Salta.

Con esta nueva edición, los premios mantienen una tradición iniciada hace más de dos décadas, con el objetivo de poner en valor a las personas y organizaciones que participan del crecimiento y la evolución de la minería argentina.