La Ciudad recuperó una casa usurpada en Villa Ortúzar: será destinada a atender a personas en situación de calle + Agregar ámbito en









El operativo se dio en la calle Girardot 1422/24, entre Estomba y Tronador, dentro de la Comuna 15. Participó la Policía de la Ciudad, personal de Emergencias, la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El operativo se dio en la calle Girardot 1422/24, entre Estomba y Tronador, dentro de la Comuna 15. GCBA

La Ciudad recuperó en Villa Ortúzar una casa usurpada durante 24 años. Ahora, el inmueble será transformado en un centro de atención para personas en situación de vulnerabilidad. El operativo se dio en la calle Girardot 1422/24, entre Estomba y Tronador, dentro de la Comuna 15, y estuvo encabezado por la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Al tratarse de una propiedad dentro de jurisdicción de la Ciudad, será convertida en una Casa Vincular, entendida como espacios del Gobierno porteño con equipos profesionales dedicados a la asistencia de personas en situación de calle las 24 horas.

Esta es la propiedad es la número 916 recuperada desde diciembre de 2023, mientras la suma de inmuebles liberados y devueltos a sus dueños representa más de u$s450 millones. “Se terminó la impunidad de los okupas. Las leyes no cambiaron y la Justicia es la misma, lo que cambió es la decisión política. Cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. El orden en la Ciudad es para todos”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El operativo estuvo encabezado por la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. GCBA La Ciudad recuperó una casa usurpada en Villa Ortúzar que será destinada a atender a personas en situación de calle Al mismo tiempo, el Gobierno porteño avanza con el ordenamiento del espacio público tras haber desalojado a más de 19.000 manteros que ocupaban más de 630 cuadras en parques, plazas y centros comerciales. Con esta decisión, la Ciudad benefició a más de 1.600.000 vecinos. Otro caso de ordenamiento urbano fue la revisión de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

En lo que va del año, la Ciudad ya removió casi 500 espacios irregulares o truchos. Por ejemplo: en una misma cuadra, en Palermo, se llegaron a detectar cuatro. En esta misma línea continúan los operativos contra trapitos en recitales y partidos de fútbol, tras la reciente aprobación de la ley que endurece las penas contra quienes extorsionan a los conductores que quieran estacionar en el espacio público porteño.

A su vez, los megaoperativos que se llevan a cabo son para garantizar la seguridad en los accesos a la Ciudad y los centros de trasbordo, como trenes y subtes. Estos operativos no solo permiten detectar vehículos que circulan en situación irregular, también secuestrar droga y detener delincuentes con pedido de captura. A su vez, los megaoperativos que se llevan a cabo son para garantizar la seguridad en los accesos a la Ciudad y los centros de trasbordo, como trenes y subtes. GCBA La Ciudad desplegó 1.100 policías en accesos, autopistas y centros de trasbordo La Ciudad de Buenos Aires desplegó este jueves un megaoperativo de seguridad con más de 1.100 policías en los principales centros de transporte, autopistas y accesos porteños, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y controlar los puntos de mayor circulación. El operativo comenzó a las 19 y se concentró en 10 nodos de trasbordo, nueve corredores de Metrobús, 12 puntos de las autopistas urbanas y 10 accesos estratégicos sobre la avenida General Paz y los puentes del Riachuelo. El despliegue fue supervisado en Retiro por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. “En la Ciudad trazamos una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien. Del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sostuvo Macri.

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