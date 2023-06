Ponen en marcha el gasoducto: arranca el llenado (pero acto quedará para el 9 de julio)

Pese a que la fecha de finalización de la obra se cumplió, finalmente este martes 20 de junio no habrá acto de inauguración. Según pudo averiguar Ámbito, el motivo es electoral. Por un lado, hasta la semana pasada, no se sabía si Massa iba a estar en el país, dado que tiene previsto viajar a Estados Unidos para cerrar las negociaciones con el FMI. En Economía resaltan que Massa fue “fundamental” para el gasoducto, dado que la obra comenzó durante su gestión, y cuando era presidente en la Cámara de Diputados “juntó” votos para el impuesto a las grandes fortuna, que parte de su recaudación se utilizó en la construcción.

Pero, además, para una obra de este tipo, con el impacto económico que puede llegar a tener, todos los altos funcionarios iban a querer estar, en un contexto en el que arden las internas, en las horas decisivas para el cierre de listas, donde todavía no está definido si va a haber PASO o candidatura única. Pasar el acto para el 9 de julio significará poder llevar al candidato a presidente que ya se haya definido, y “capitalizarlo políticamente”, con la campaña ya lanzada.

Impacto cambiario y fiscal

En términos prácticos, el gasoducto permitirá incrementar el envío del gas de Vaca Muerta hacia los grandes centros urbanos, desde Tratayén hasta Salliqueló. En una primera etapa, sumará 11 millones de metros cúbicos (m3) por día, y luego, el flujo casi que se duplicará, y llegará a 21 millones m3 diarios, cuando se habiliten las dos nuevas plantas compresoras.

La puesta en marcha del gasoducto será importante en materia cambiaria. De hecho, uno de los grandes problemas actuales de la falta de dólares se debe a que la balanza energética del 2022 fue negativa en u$s 4.600 millones, producto de la importación de GNL a históricos precios internacionales luego de la guerra en Ucrania. El traslado del gas permitirá un ahorro energético de u$s 2.000 millones durante el segundo semestre del 2023, y alcanzará los u$s 4.200 para mediados del 2024.

En términos agregados, en Energía estiman que este año la balanza energética pasará a estar “equilibrada”, y que tendrá mejoras anuales, hasta alcanzar en 2030 ingresos por exportaciones de u$s 18.000 millones. Esto tendrá un significado político: el sector energético se consolidará como el segundo generador de divisas, dado que hoy la matriz exportadora se encuentra concentrada en el sector agropecuario.

Además, el impacto también será fiscal, debido a los costos energéticos. Si bien el Estado le retiró los subsidios a la generación a la población de mayores ingresos, los mantiene para los millones que se anotaron en la segmentación. Así lo describió Royón en diálogo con Télam: “Estos subsidios significan para el Estado claramente una erogación importante. Con una matriz energética más competitiva, el Estado primeramente tiene que destinar menos recursos a sostener estos subsidios, y eso lleva al orden fiscal, y por supuesto, a encaminar y estabilizar la macroeconomía, porque va a significar un ahorro fiscal muy importante”. Además, para quienes ya no cuentan con subsidios, anticipó que implicará menores tarifas: “Va a significar energía más barata, porque no vamos a necesitar la importación de gas, que lo hace hasta seis veces más caro”.

El tercer gran impacto esperado es en la industria: en el Gobierno aspiran a que una energía más económica implique menores costos y una industria más competitiva.

Lo que falta

De todos modos, la puesta en marcha del gasoducto es tan solo la primera etapa. Hacia adelante quedará la reversión del gasoducto Norte y la segunda etapa del Néstor Kirchner, para llegar hasta San Jerónimo, en Santa Fe. La finalización de las tres obras implicará que Argentina cuente prácticamente con autoabastecimiento energético en un 95% (salvo en los picos de invierno), que pueda exportar en firme en verano, y dejar de importar de Bolivia.

Para la reversión del gasoducto norte, el Gobierno ya cuenta con financiamiento del CAF por u$s 540 millones, y los otros u$s 173 que faltan podrían ser financiados por el Tesoro o por el sector privado. Distinto es el caso del segundo tramo, que, si bien la inversión se puede recuperar en 2 años, tiene un costo de unos u$s 3.000 millones, en los que todavía no hay un financiamiento firme, más allá de las propuestas de una empresa china y del banco de desarrollo de Brasil.