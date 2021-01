Por covid se gastaron $720.000 millones

Por otra parte, el gasto destinado a mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos demandó un incremento en el gasto equivalente a $216.266 millones. Otros $105.400 millones son el crecimiento agrupado de distintas partidas, algunas vinculadas a la atención de la pandemia (aunque no pueden ser identificadas específicamente como programas alimentarios) y otras no, como el incremento que volvió a observarse en el déficit operativo de las empresas públicas. El informe añade que no todos los gastos crecieron. “El destinado al pago de jubilaciones y pensiones, a la obra pública y al funcionamiento del Estado, representó en conjunto un ahorro real en relación al 2019 de más de $175.000 millones. El lado B de este ahorro fue la caída del poder adquisitivo de los empleados públicos y de las jubilaciones en un año en el que con la fórmula de 2017 habrían recuperado valor”. Por último, el documento indica: “El gasto más relevante del Estado, las jubilaciones, tendrá una evolución particular durante 2021 por la implementación de la nueva fórmula. Todo parece indicar que hasta mitad de año el poder adquisitivo de los pasivos continuará deteriorándose y que recién a partir de septiembre podría darse una recuperación. El 2021 podría dar un empate con el 2020”.