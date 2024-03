Por la quita de subsidios, las provincias advierten que peligra el transporte en los municipios

Dirigida al Ministro, encargado de mantener negociación con las provincias, aunque sin disposición de la chequera , el organismo a cargo de Osvaldo Miatello requirió “de manera urgente”, transferir los recursos del Fondo para “ no resentir la prestación del servicio de transporte público de pasajeros ni agravar la delicada situación económica que hoy atraviesa la actividad ”.

El representante de Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), Fabricio Ruiz, aseguró que antes de la quita del Fondo Compensador, “había múltiples presentaciones y quejas de las empresas para exigir una distribución más equitativa de los subsidios, pero todas las peticiones fueron desatendidas en el gobierno anterior”.

Ahora a raíz de la decisión del Gobierno, “la crisis se agudiza” ya que no se puede trasladar “la totalidad de los costos a las tarifas”. De lo contrario, “tendríamos boletos obscenos e impagables”. En ese sentido, sostiene que “de nada sirve” mantener tarifas a $1.200 en colectivos urbanos si los pasajeros “van a dejar de utilizar el servicio y disminuirá la recaudación”. “No vemos una solución en lo inmediato, algunas provincias podrán resolverlo y otras no”, concluyó.

Es claro que cada municipio, en base al apoyo que reciba de su provincia, atraviesa y surfea de una forma diferente según su realidad financiera.

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA CONICET), la participación de Nación sobre el financiamiento de los subsidios al transporte varía según cada jurisdicción, en función de los subsidios otorgados a nivel provincial y municipal. Por ejemplo, en Rosario el Fondo de Compensación representaba el 27% de los subsidios otorgados, en Córdoba el 28%, en Mendoza el 11%, en Salta el 15%, en Bariloche rondaba el 35% y en Río Gallegos era de aproximadamente el 40%.

Con la quita del Fondo Compensador, para COFETRA el servicio “desaparecería como lo conocemos hasta el día de hoy”, siendo que para la mayoría de las provincias firmantes es el único medio de transporte público. A su vez, detectan que la situación se agrava cuando el oficialismo indica que los subsidios se redirigirán a la demanda a través de la SUBE, sistema con el que “no cuenta con equipamiento en todas las provincias”.

De todos modos, los pagos por atributo social, descontados en la tarifa con SUBE, apenas representaron el 15% de los subsidios otorgados por parte de Nación al transporte del interior durante 2023 y no dependen del Fondo de Compensación.

Municipios: deudas por falta de pagos generan pérdidas de hasta $3 millones diarios

La situación se enmarca y agrava en un contexto en donde la ejecución de recursos por parte del Fondo Compensador ya venía demorada desde la gestión anterior. Ariel Ledesma es gerente en CityBus, empresa de transporte radicada en Río Grande, Tierra del Fuego. Allí se mantiene el boleto en $191,50 desde el 1 de noviembre de 2023. Resalta que la empresa no recibe recursos del Fondo Compensador desde agosto.

Cuenta el empresario que la provincia es la única que decidió no suscribir al convenio para recibir el subsidio, cosa que sí realizaron los municipios. Según Ledesma, la justificación es que “se trata de una cuestión propia de las intendencias”.

Por los atrasos en los pagos, advierte que en Río Grande pierden “entre 2 y 3 millones de pesos por día”. Mientras tanto, el costo de un colectivo nuevo es de u$s 200.000, y un repuesto sale $900.000, ejemplificó, y no hay financiación de contado. “El contrato nos quedó obsoleto, está rota la ecuación económica financiera”, alerta.

En Río Gallegos, Santa Cruz, también opera en el servicio de transporte a través de la empresa Angus Catering. El boleto cuesta $197 desde el 1 de octubre del año pasado. La situación es la misma: solo se cobró un mes del Fondo Compensador. “Entre ambas empresas mantengo a 300 empleados. Estamos yendo a pérdida y aún no firmamos paritarias”, relata Ledesma.

De momento, sostiene las empresas con las ganancias de actividades fueguinas vinculadas a la electrónica. Pero “si no se resuelve con mayor tarifa o mayor aporte, es inviable”, asegura.