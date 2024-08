Por qué el Gobierno no se apura a levantar el cepo cambiario

Fuentes oficiales reconocen que podría prolongarse por el resto del año, si no se dan las condiciones para levantarlo, "ya que no estamos dispuestos a arriesgar lo logrado hasta ahora”, con referencia a la baja de la inflación y el rebote de la actividad.

Milei aseguró que “es falso que no se puede crecer con cepo”.

Por la mañana, el presidente Javier Milei dejó en claro que no tiene ningún apuro por levantar el cepo, según se desprende del discurso que pronunció en el Council of the Americas.