El Gobierno anunció cambios en la VTV: talleres particulares podrán hacer la revisión técnica obligatoria

La medida anunciada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca ampliar la oferta y modificar el esquema vigente de la VTV.

El Gobierno nacional anunció este martes una modificación en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que permitirá a talleres mecánicos particulares habilitados realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , una tarea que hasta ahora estaba concentrada en plantas específicas de verificación.

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La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que desde este miércoles quedará abierto el registro de inscripción para que los talleres interesados puedan solicitar la habilitación correspondiente.

El anuncio fue realizado a través de la red social X. "A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin", expresó el funcionario.

A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin.

La iniciativa busca ampliar la cantidad de establecimientos autorizados para efectuar los controles técnicos obligatorios de los vehículos. Según sostienen desde el Ejecutivo, el objetivo es fomentar una mayor competencia, facilitar el acceso al servicio para los conductores y reducir los tiempos de espera para realizar el trámite.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Con la apertura del registro, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades podrán incorporarse al sistema de revisión vehicular y realizar las inspecciones obligatorias.

La implementación de la medida requerirá la definición de criterios vinculados al equipamiento necesario, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización que garanticen que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.

Se trata de uno de los cambios más importantes en el sistema de revisión técnica vehicular de los últimos años y podría modificar la forma en que millones de automovilistas realizan un trámite obligatorio para circular en todo el país.

VTV en aumento: los valores de este trámite en junio 2026

La provincia de Buenos Aires definió nuevos importes para quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular durante junio de 2026.

Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos asociados al trámite. Los valores vigentes son los siguientes:

autos particulares: $96.968

motos: $36.469

El esquema tarifario se aplica a los vehículos radicados dentro del territorio bonaerense. Algunos grupos cuentan con exenciones, que les permiten acceder al trámite sin costo.

Los beneficiarios alcanzados por esa medida son:

vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados

ambulancias provinciales y municipales

vehículos de bomberos

personas con discapacidad titulares del vehículo

Determinados sectores también pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor de la verificación. Los casos contemplados por ese beneficio son:

vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia

taxis y remises habilitados

transportes escolares

jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos

La renovación de la VTV debe realizarse de acuerdo con el cronograma anual dispuesto para cada terminación de patente.

Las fechas informadas para 2026 son las siguientes: