Luis Caputo destacó el "orden macro" y le pidió "empuje" a los empresarios para que la economía crezca

Al hablar en el 170 aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , Caputo dijo que las anteriores transformaciones que fallaron en la Argentina "no fueron por un orden político, sino porque veníamos de brutales crisis del mercado". "¿Por qué esta vez es distinto? Porque es la primera vez en década que hay una vocación política por tener un orden macroeconómico ", destacó.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la canciller Diana Mondino, el titular del Palacio de Hacienda afirmó ante empresarios del sector agroindustrial,que los cambios que intentaron implementar los gobiernos anteriores "no duraban" por la falta de "decisión política de tener un orden", sino que "el orden lo hacía de manera brutal el mercado".

caputo, mondino y dirigentes de la bolsa de cereales.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo, la canciller Diana Mondino y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el encuentro de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Luis Caputo destacó la "vocación" por el orden fiscal de Javier Milei

En cambio, la administración libertaria se distingue de sus predecesores por la "vocación" de tener un "orden macro". "Nunca tuvimos una convicción como la tiene ahora el presidente Javier Milei de tener un orden macro, que se resumen en terminar con el déficit fiscal", enfatizó.

Horas después de conocerse un nuevo dato de inflación a la baja, Caputo afirmó que debido a las sucesivas crisis la Argentina perdió credibilidad y destacó que "esta es la primera vez que llegada una situación límite, ni comparable con la situación previa de la convertibilidad, ni del rodrigazo, se tomó la solución buscando terminar con el problema. Terminar con el déficit fiscal".

"La gente se hartó de la política, del relato, y lo votó. Vino una persona sin partido, sin gobernadores, sin financiamiento, y le ganó a todos", recordó el ministro respecto a la situación vivida durante los últimos años. Y aseguró que actualmente, pese a la recesión y el aumento de la pobreza, "más de la mitad de la gente está apoyando y apoyando".

Luis Caputo: "El orden micro tiene que venir del empuje de los empresarios"

Pese a resaltar el respaldo de la mitad de la sociedad, Caputo insistió en su pedido al empresariado para que apoye al país e invierta en la Argentina. "Nosotros le garantizamos el orden macro, y el orden el micro tiene que venir del empuje de los empresarios, para ir creciendo, aumentando los ingresos e ir bajando los impuestos", remarcó.

"Los resultados son más que elocuentes", reiteró el ministro y explicó que en el primer mes de mandato "redujimos el déficit fiscal" mientras que se bajó "el cuasi fiscal en siete meses".

Para graficar la magnitud de la transformación financiera y económica que lleva adelante el Gobierno, contó detalles de su encuentro con la máxima autoridad en materia económica de EEUU: "En la reunión bilateral con los Estados Unidos, en la reunión bilateral con la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen nos elogió y habló de milagros, y eso hay que tenerlo presente, porque ese trabajo ya se hizo".

Caputo habló del cepo y pidió paciencia a los empresarios

El ministro también destacó otros aspectos del cambio que puso en marcha La Libertad Avanza. "Se terminaron los piquetes y los gerentes de la pobreza, y lo que les digo creo que es el indicador adelantado más relevante el la realidad. Mientras la inflación siga bajando y la economía se recupere, el resto se va a ir acomodando", afirmó.

Por otro lado, se refirió a uno de los temas más candentes dentro del universo empresario argentino: las restricciones al acceso de divisas. El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que la decisión del Gobierno es avanzar en la liberalización de la economía, pero insistió en que no se hará hasta que se cuenten con la certeza de que no se convertirá en un nuevo problema: "No queremos salir a las apuradas del cepo".

"Les agradezco la paciencia porque a todos nos gustaría bajar más rápido los precios, mas rápido los impuestos, pero nosotros tenemos que mostrar resultados más que promesas. Por eso tuvimos que hacerlo de esta manera, porque no teníamos credibilidad. La realidad está demostrando que lo que estamos haciendo es lo correcto", enfatizó.