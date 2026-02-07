Plazo fijo estable: ¿cuánto se debe invertir en 30 días para ganar $100.000? + Seguir en









Una de las alternativas que muchos argentinos prefieren a la hora de cuidar su capital y conseguir rendimientos a la vez.

Plazo fijo: lo que se debe invertir para ganar $100.000 en 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos en pesos son una opción de inversión con bajo riesgo para los ahorristas argentinos. En un contexto económico marcado por la incertidumbre, muchos buscan alternativas seguras y con rendimientos previsibles. La posibilidad de constituir un plazo fijo desde casa, incluso en bancos donde el usuario no es cliente, abrió nuevas oportunidades y fomentó la competencia entre entidades financieras.

Las tasas de interés actuales para plazos fijos a 30 días muestran una tendencia a la baja en comparación con meses anteriores, cuando algunas entidades superaban el 30% anual. Hoy, los principales bancos del país ofrecen rendimientos que oscilan entre el 23% y el 27% en Tasa Nominal Anual (TNA), según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este escenario plantea un desafío para quienes buscan proteger su capital sin asumir grandes riesgos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Tasas de interés de los principales bancos en febrero 2026 Los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 26%

Banco Santander: 23%

Banco Galicia: 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

BBVA: 23%

Banco Credicoop: 25%

Banco Macro: 27%

ICBC: 23,5%

Banco Ciudad: 23% Cuánto se debe invertir en Banco Nación por 30 días para obtener $100.000 El Banco de la Nación Argentina ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26% para plazos fijos a 30 días, tanto en sucursal como en homebanking. Para obtener una ganancia de $100.000 en 30 días, se debe invertir un capital inicial de $5.000.000.

Con una TNA del 26%, el monto total acumulado al final del plazo será de $5.106.849,32, lo que representa intereses ganados por $106.849,32. Este cálculo se basa en la simulación de un plazo fijo tradicional a 30 días a través de Homebanking. donde el capital y los intereses se liquidan al vencimiento.

