Javier Milei justificó el traslado del sable de San Martín: "Porta una misión: llevar la libertad"

El Presidente participa de la ceremonia donde se formaliza la restitución de la histórica reliquia al Regimiento de Granaderos a Caballo, tras su traslado desde el Museo Histórico Nacional.

El presidente Javier Milei encabeza este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo el acto oficial de entrega del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, en una ceremonia realizada en el histórico Campo de la Gloria .

El evento se lleva a cabo desde las 19 en las inmediaciones del Convento de San Carlos , escenario del combate del 3 de febrero de 1813, y marcó la culminación del traslado de la reliquia desde el Museo Histórico Nacional, dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 81/2026. Dicha decisión tuvo un fuerte impacto político y simbólico, generó controversias y derivó en la renuncia de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar.

Según informó la Casa Rosada, el sable llegó horas antes al Convento de San Lorenzo , el mismo suelo donde se libró la batalla del 3 de febrero de 1813. “El Sable Corvo del General José de San Martín vuelve a pisar el lugar donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la ceremonia de entrega al Regimiento de Granaderos”.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda militar ante la formación del Regimiento de Granaderos a Caballo y el público presente en el Campo de la Gloria. El momento fue acompañado por el saludo protocolar de las tropas, en un clima solemne y de fuerte impronta histórica.

En el inicio de su discurso, el presidente Javier Milei recordó el aniversario del combate de San Lorenzo y destacó el rol histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo en el proceso independentista. Señaló que en ese mismo campo los soldados “derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando” y remarcó que la victoria obtenida marcó el comienzo de la campaña libertadora impulsada por José de San Martín .

Milei definió a la gesta como una “verdadera revolución” y sostuvo que el liderazgo de los próceres permitió liberar a las colonias de un Estado al que describió como “tiránico”, enfocado en defender privilegios y no en el bienestar ni la prosperidad de los pueblos del Nuevo Mundo. En ese marco, afirmó que la revolución rompió con un orden “estancado, atrasado e injusto” y puso a las Provincias Unidas “de pie por primera vez en su historia”.

Según el Presidente, ese proceso histórico permitió enderezar un mundo “invertido” y sentó las bases para que, en menos de un siglo, la Argentina se convirtiera en una nación con proyección de potencia, incluso superando en desarrollo al imperio del que se había desprendido. Esa actitud libertadora, añadió, debería guiar también las decisiones actuales del país.

Al referirse específicamente al sable corvo, Milei sostuvo que el acto consagraba su retorno al Regimiento de Granaderos como un gesto cargado de simbolismo. Afirmó que se trata de la espada que “trasladó libertad a tierras que solo conocían el sometimiento” y que recuerda que la libertad exige sacrificios, pero permite alcanzar logros trascendentes.

En ese sentido, remarcó que el sable no es “un objeto histórico más” ni una pieza neutra de exhibición, sino “el símbolo material más poderoso de la nación argentina”. Lo definió como una reliquia que porta una historia, una promesa y una misión: llevar la libertad al sur del continente y proyectarla como un ideal universal.

Noticia en desarrollo.-