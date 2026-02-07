Con las altas temperaturas del verano, los mini ventiladores y los mini aires acondicionados portátiles se volvieron una herramienta útil para refrescarse sin gastar demasiado dinero. Son prácticos, fáciles de transportar y pensados para uso personal en espacios chicos o por poco tiempo.
Cuánto salen los mini ventiladores y aires acondicionados en 2026: opciones, precios y modelos
Este tipo de electrodomésticos está ganando mucho terreno por su practicidad, precio y sus múltiples usos.
Además, su tamaño compacto permite usarlos en escritorios, habitaciones o incluso llevarlos en el bolso. Por eso cada vez más personas los eligen como alternativa accesible frente a sistemas de climatización tradicionales. Por lo tanto, conocer sus características, precios y calidades resultará muy útil antes de elegirlos.
Qué son los mini ventiladores y aires acondicionados
Los mini ventiladores son dispositivos diseñados para mover el aire y generar una sensación de frescura en la piel. No enfrían el ambiente, pero ayudan a aliviar el calor al facilitar la evaporación del sudor.
Los llamados mini aires acondicionados portátiles, en cambio, suelen ser climatizadores evaporativos. Funcionan pasando aire caliente por un filtro húmedo, lo que permite expulsar aire algo más fresco y con mayor humedad.
Ventajas y desventajas de cada uno
Los mini ventiladores se destacan por su bajo consumo eléctrico, portabilidad y casi nulo mantenimiento. Sin embargo, su alcance es limitado y si el ambiente está muy caluroso solo moverán aire caliente.
Los climatizadores evaporativos pueden reducir algunos grados la temperatura del aire y aportar humedad, lo que resulta útil en climas secos. La contra es que requieren agua o hielo, limpieza frecuente y pierden efectividad en ambientes húmedos.
Precios de los mini ventiladores y aires acondicionados en 2026
Los mini ventiladores más económicos, generalmente USB, portátiles y con varias velocidades, se consiguen aproximadamente entre $11.900 y $16.000. Los modelos de escritorio más robustos, con mejor flujo de aire o baterías de mayor duración, pueden ubicarse entre $22.999 y $38.000.
En el caso de los mini aires acondicionados portátiles, los modelos básicos con depósito de agua y función humidificadora suelen costar entre $30.000 y $48.000. Versiones más completas, con mayor capacidad, controles adicionales o funciones extra, pueden superar ese rango y posicionarse como opciones más premium para espacios personales reducidos.
