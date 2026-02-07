Cuánto salen los mini ventiladores y aires acondicionados en 2026: opciones, precios y modelos

Este tipo de electrodomésticos está ganando mucho terreno por su practicidad, precio y sus múltiples usos.

Con las altas temperaturas del verano , los mini ventiladores y los mini aires acondicionados portátiles se volvieron una herramienta útil para refrescarse sin gastar demasiado dinero. Son prácticos, fáciles de transportar y pensados para uso personal en espacios chicos o por poco tiempo.

Además, su tamaño compacto permite usarlos en escritorios, habitaciones o incluso llevarlos en el bolso. Por eso cada vez más personas los eligen como alternativa accesible frente a sistemas de climatización tradicionales. Por lo tanto, conocer sus características, precios y calidades resultará muy útil antes de elegirlos.

Los mini ventiladores son dispositivos diseñados para mover el aire y generar una sensación de frescura en la piel . No enfrían el ambiente, pero ayudan a aliviar el calor al facilitar la evaporación del sudor.

Con estas opciones, el verano no tiene por qué ser una pesadilla.

Los llamados mini aires acondicionados portátiles , en cambio, suelen ser climatizadores evaporativos . Funcionan pasando aire caliente por un filtro húmedo, lo que permite expulsar aire algo más fresco y con mayor humedad.

Los mini ventiladores se destacan por su bajo consumo eléctrico, portabilidad y casi nulo mantenimiento . Sin embargo, su alcance es limitado y si el ambiente está muy caluroso solo moverán aire caliente.

Los climatizadores evaporativos pueden reducir algunos grados la temperatura del aire y aportar humedad, lo que resulta útil en climas secos. La contra es que requieren agua o hielo, limpieza frecuente y pierden efectividad en ambientes húmedos.

Precios de los mini ventiladores y aires acondicionados en 2026

Los mini ventiladores más económicos, generalmente USB, portátiles y con varias velocidades, se consiguen aproximadamente entre $11.900 y $16.000. Los modelos de escritorio más robustos, con mejor flujo de aire o baterías de mayor duración, pueden ubicarse entre $22.999 y $38.000.

En el caso de los mini aires acondicionados portátiles, los modelos básicos con depósito de agua y función humidificadora suelen costar entre $30.000 y $48.000. Versiones más completas, con mayor capacidad, controles adicionales o funciones extra, pueden superar ese rango y posicionarse como opciones más premium para espacios personales reducidos.