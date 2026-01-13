El empleo asalariado privado sufrió su mayor caída en un año y medio: en la era de Javier Milei se destruyeron 177.000 puestos

El dato corresponde a octubre, mes marcado por la incertidumbre electoral. Más allá de eso, la pérdida de fuentes laborales viene acelerándose desde junio, como consecuencia del perfil de modelo económico.

El empleo asalariado en el sector privado cayó por quinto mes consecutivo en octubre. A su vez, se trató de la mayor pérdida de puestos de trabajo en un año y medio , en parte por la incertidumbre que traía aparejada la elección legislativa pero fundamentalmente por el perfil de un modelo económico que no tiene a la creación de empleo de calidad como eje central.

Este martes la secretaría de Trabajo informó que en el décimo mes del año se contabilizaron cerca de 6,2 millones de trabajadores formales en el sector privado. Esto significó una reducción de 17.900 puestos respecto de septiembre . Desde abril de 2024, cuando la economía todavía acusaba las consecuencias de la brusca devaluación, que no se veía una variación negativa de tal magnitud.

Desde que Javier Milei es presidente, ya son 176.900 las fuentes laborales que se perdieron en este segmento. Si bien la mayor parte de esta baja se produjo en el primer semestre de 2024, entre junio y octubre de 2025 fueron 71.300 los empleos destruidos.

A nivel sectorial, Luis Campos , investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, destacó que " el deterioro del empleo formal en la industria es alarmante " ya que "en los últimos dos años se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo y solo se salva la rama alimentos y bebidas; el resto tiene rojos que llegan hasta el 15% contra noviembre de 2023 (industria textil)".

Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera y la construcción, algo lógico teniendo en cuenta que también fueron los más golpeados en términos de actividad. Sin embargo, también se vislumbran bajas en rubros que sí crecieron en el último tiempo, como el de petróleo y minería, y el de la intermediación financiera.

Esto pone de manifiesto que el modelo de crecimiento que impulsa el Gobierno se apoya en sectores poco intensivos en mano de obra, que no solo crean poco empleo sino que en algunos casos incluso destruyen, en gran parte por cuestiones estructurales de sus respectivas actividades.

El mayor número de monotributistas no logra compensar la pérdida de empleos asalariados

En el sector público se registraron 3,4 millones de empleados. Aquí se observa una relativa estabilidad en las nóminas desde febrero, aunque en la era Milei fueron 63.100 los trabajadores estatales afectados.

Asimismo, el empleo en casas particulares viene retrocediendo más que el promedio general. "A la falta de incentivos para registrar se suma el deterioro de las condiciones de vida de los empleadores del sector (otros trabajadores). Por ahora no hay piso a la vista", señaló al respecto Campos.

En el único segmento donde se creó empleo formal en los últimos dos años fue en el de los monotributistas. Aquí se verificó un incremento de 112.300 trabajadores, que lejos estuvo de compensar el derrumbe de los asalariados que, sumando al sector privado, al público y a casas particulares, afectó a 270.900 personas.

Los salarios reales en el sector privado sumaron tres caídas al hilo

El informe de Trabajo, que surge a partir de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), también publicó datos desalentadores sobre salarios, ya que en octubre se verificó la segunda caída real al hilo en el sector privado formal. Más aún, si se toma el promedio de los salarios negociados en paritarias durante noviembre, puede adelantarse una nueva merma en el poder adquisitivo.

image

Vale aclarar que, en relación a noviembre de 2023, los sueldos de dichos trabajadores son un 2,6% mayores. Aun así, el pico de este Gobierno fue alcanzado en febrero de 2025; desde allí los ingresos perdieron 1,4% real.

"Aunque en todo 2025 estuvieron por encima de 11/2023, el comportamiento en el año fue errático: -subieron en enero y febrero (máximo) -cayeron en marzo y abril -subieron entre mayo y agosto -cayeron en septiembre y octubre", subrayó el economista del CEDLAS, Leopoldo Tornarolli.