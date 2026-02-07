Por qué se llenan de hormigas las casas en verano y para qué sirven los repelentes ultrasónicos

En esta época del año es más probable encontrarse con este tipo de insectos, pero hay remedios muy efectivos y accesibles.

Todo lo que tenés que saber para combatir la plaga de hormigas en el verano.

Durante el verano es habitual notar más hormigas dentro de las casas , sobre todo en cocinas y espacios donde hay comida. El calor favorece su actividad y hace que salgan con más frecuencia a buscar alimento y agua. Además, al estar resguardadas en el invierno, tienen sólo este período para sus labores.

En esta época suele haber más hormigas porque necesitan acumular reservas y aprovechar las temperaturas altas . Por eso pueden aparecer en filas, especialmente si encuentran restos de comida, humedad o accesos fáciles al interior del hogar. Pero existe diferentes formas de alejarlas de nuestro hogar.

Las temperaturas altas aceleran el metabolismo y la actividad de las hormigas, lo que las lleva a intensificar la búsqueda de alimento y agua . El verano también coincide con etapas de crecimiento de las colonias , por lo que necesitan más recursos y exploran nuevos espacios, incluidas las viviendas.

Por más que abunden en el verano, esta plaga se puede combatir con facilidad.

Las casas resultan atractivas porque ofrecen comida fácil —migas, azúcar, frutas o residuos— y ambientes húmedos como cocinas o baños. Además, suelen ingresar por pequeñas grietas, aberturas o cañerías , siguiendo rastros químicos que dejan otras hormigas para guiar al resto de la colonia.

Existen alternativas caseras que ayudan a ahuyentarlas sin recurrir a insecticidas fuertes. Limpiar superficies con vinagre o limón puede borrar los rastros químicos que usan para orientarse, lo que reduce su regreso y desorganiza las filas.

También se usan elementos como canela, laurel, café molido o bicarbonato con azúcar, que funcionan como repelentes naturales. A esto se suma una buena prevención: mantener la limpieza, cerrar bien los alimentos, evitar humedad y sellar grietas para dificultar su ingreso.

Para qué sirven los repelentes ultrasónicos

Los repelentes ultrasónicos son dispositivos electrónicos que emiten sonidos de alta frecuencia inaudibles para las personas, pensados para incomodar a insectos y pequeños animales y así alejarlos. Buscan alterar su comportamiento y dificultar su alimentación o comunicación.

Sin embargo, su eficacia es discutida: las ondas no atraviesan paredes ni muebles, algunas plagas pueden acostumbrarse y la evidencia científica es limitada. Por eso suelen recomendarse como complemento preventivo junto con limpieza, sellado de grietas y otros métodos de control.