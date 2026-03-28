Presupuesto 2026: qué áreas del Estado aceleraron el gasto y cuáles lo frenaron Por Carlos Lamiral + Seguir en









Un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), en base al devengado de la Administración Pública Nacional (APN), revela que en total el Gobierno tiene un nivel de ejecución superior al histórico.

El Ministerio de Economía está entre los que menos gastaron en el primer bimestre Mariano Fuchila

El Gobierno ejecutó en los dos primeros meses del año el equivalente al 14,8% de los créditos del Presupuesto 2026, lo que representa un nivel de gasto 5 puntos más alto que el promedio histórico para ese período.

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Así lo destacó en un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), en un reporte que revela que el pago de intereses de la deuda es el principal gasto de la Administración Pública Nacional (APN).

El reporte indica que "la ejecución a febrero representó el 14,8% del presupuesto aprobado, 5,1 puntos porcentuales por encima del promedio 2016-2025, lo que pone en evidencia que será necesario incrementar el monto total del Presupuesto, ya sea mediante una nueva ley o un DNU".

asap El Gobierno ejecutó en los dos primeros meses del año el equivalente al 14,8% de los créditos del Presupuesto 2026. El dato pone en evidencia que el cálculo de recursos y gastos del presupuesto, elaborado con una pauta de inflación del 10%, se quedó corto. Los analistas estiman que los precios van a subir entre el 25% y el 28%.

Es de tomar en cuenta que el informe de ASAP se hace en base al devengado, es decir, cuando se autoriza el gasto y no cuando se paga, mientras que la APN representa el 90% del sector público nacional.

Quiénes gastaron más y quiénes menos De acuerdo con ASAP, de un total de 16 jurisdicciones (9 ministerios más 7 jurisdicciones con la misma jerarquía presupuestaria), 6 de ellas ejecutaron su presupuesto en un porcentaje igual o superior al promedio del 14,8%, mientras que las otras 10 quedaron por debajo. Entre las jurisdicciones con mayor ejecución, se destacan: Servicios de la Deuda Pública (27,8%), Ministerio Público (16,8%), Poder Judicial de la Nación (15,8%), Ministerio de Capital Humano (15,6%), Poder Legislativo Nacional (15,4%) y Ministerio de Seguridad Nacional (15,0%). En sentido contrario, las jurisdicciones que menor ejecución presupuestaria presentaron fueron: Ministerio de Defensa (14,3%), Presidencia de la Nación (13,2%), Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (12,0%), Jefatura de Gabinete de Ministros (11,9%), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (11,7%), Ministerio de Economía (11,6%) y Ministerio de Justicia (9,7%). Por otro lado, el Ministerio del Interior, Obligaciones a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Salud registraron ejecuciones significativamente bajas, con porcentajes de 6,8%, 5,8% y 1,9%, respectivamente.