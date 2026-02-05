Nación modificó el Presupuesto 2026 y girará fondos a CABA, que reclama deuda por $530.000 millones

El Gobierno autorizó la transferencia de $190.000 millones a las arcas porteñas. Los fondos se destinarán al cumplimiento del fallo de la Corte. Desde agosto, la administración libertaria dejó de cumplir con los pagos.

En medio de las negociaciones por la millonaria deuda de coparticipación , Nación autorizó una modificación de las partidas del Presupuesto 2026 para girar $190.000 millones a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una compensación de fondos que correspondían al Ministerio de Economía y que, tras pasar a la órbita del Tesoro, deberán ingresar a las arcas de CABA, aunque no se especificó si será para cubrir los fondos adeudados o para el pago diario. Por lo pronto, el movimiento aún no impactó en las cuentas porteñas, por lo que la deuda asciende a $530.000 millones.

La decisión Decisión Administrativa 2/2026, publicada este miércoles con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dispone cambios en la hoja de ruta económica prevista para el corriente año, mediante la cual ordena una "compensación de créditos" desde otras áreas para atender deudas, entre ellas, la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2022.

El texto oficial ordena "efectuar una compensación de créditos rebajando los correspondientes al Ministerio de Economía e incrementando los de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, con el fin de atender las transferencias a la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires en el marco de lo dispuesto por la Medida Cautelar según el Expediente CSJN Nº 1864/2022".

Los $190.000 millones se ejecutarán a través de transferencias corrientes del Tesoro, según explicita el Boletín Oficial. Los fondos con los que Economía hará frente a la deuda saldrán del subprograma "Coordinación Fiscal con la Provincias", por lo que representa un recorte directo a los fondos que dispone Nación para las jurisdicciones provinciales y municipales.

Desde agosto dejaron de realizarse los pagos correspondientes al 1,55% que determinó el máximo tribunal a través del fallo judicial, monto que oscila los $20.000 millones por semana. Por ese motivo, la deuda acumulada de la administración nacional con el fisco porteño asciende a $530.000 millones , según cálculos oficiales del GCBA. Hasta el momento, los fondos de Nación no impactaron en las cuentas porteñas.

Las negociaciones entre los equipos técnicos de ambas jurisdicciones para alcanzar un acuerdo por la deuda total se pausaron durante el mes de enero. El objetivo de las partes era realizar un encuentro por mes, por lo que se espera que con el correr de febrero se retomen las discusiones, que podrían incluir una nueva reunión entre Macri y Caputo en Economía.

El historial del reclamo de CABA por coparticipación

El reclamo de la Ciudad a la Nación por la coparticipación se retrotrae al 2016, cuando en tiempos del expresidente Mauricio Macri se elevó el coeficiente que recibía el distrito desde el 1,4% al 3,7% bajo el pretexto del traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Cuatro años más tarde, culminado el gobierno de Cambiemos, la administración de Alberto Fernández dio marcha atrás con la medida y retrotrajo el porcentaje al 2,3% alegando que superaba los fondos requeridos por el área de Seguridad. Debía ser, según afirmaban, el 1,4% histórico más un 0,92% adicional, en lugar del plus de 2,35% otorgado por Macri.

En aquel entonces, el gobierno del Frente de Todos resolvió que, una vez que se aprobara la ley del traspaso en el Congreso, el coeficiente volvería al 1,4%. A esa cifra se le sumarían $24 mil millones anuales, actualizables trimestralmente. Desde diciembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó a cobrar el 1,4.

Con la llegada de Javier Milei a Nación y de Jorge Macri a CABA, se firmó el entendimiento bajo el manto de la Corte Suprema que le añadió un 1,55% al monto total hasta alcanzar los actuales 2,95 puntos. Asimismo, el Poder Ejecutivo se comprometió a abonar el 1,4% de coparticipación por goteo diario y el 1,55% adicional -fallo de la Corte- por transferencia semanal los viernes, monto equivalente a $20.000 millones.

El incumplimiento de Nación por coparticipación

Hasta el mes de agosto, el Ministerio de Economía cumplía a rajatabla con lo firmado. Sin embargo, desde entonces comenzaron a acumularse los impagos, lo que empujó a CABA a elevar el reclamo.

A partir de entonces, se pusieron sobre la mesa diferentes alternativas: una de ellas era incluir en el Presupuesto 2026 el acumulado de la deuda y la obligación de Nación de cumplir con sus responsabilidades financieras. Pero dicho artículo naufragó en el debate parlamentario.

En diciembre, luego de la aprobación de la ley Madre, el jefe de Gobierno porteño, dispuesto a escuchar alternativas, acudió a la mesa de negociación con Caputo para explorar otras opciones. Según reconocieron fuentes del GCBA a Ámbito, se evaluó el intercambio de deuda por terrenos fiscales nacionales en la Ciudad.

En ese marco se deslizó como posible traspaso la propiedad del Mercado de Hacienda del barrio porteño de Mataderos. Desde 2022 dejó de funcionar para tales fines y actualmente es utilizado como depósito fiscal. "Es una de las opciones posibles", confiaron semanas atrás desde Uspallata.

Desde el peronismo tomaron nota y, mediante un pedido de informes al GCBA, solicitaron conocer el estado de situación de las negociaciones y los planes del Gobierno porteño para el predio, en caso de que sea transferidos. En ese sentido, aclararon que la ley 6245, aprobada en 2019 por la Legislatura porteña, establece un fin para el terreno: viviendas, promoción del empleo e integración social, incluyendo una sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA).