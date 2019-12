Tras el default, Fix le bajó la nota a Celulosa

Ante esta situación, Fix detalló: “Se bajó la calificación de largo plazo de emisor de Celulosa y de las ON Clase 10 a D (arg) desde C (arg), ante el incumplimiento en los términos y condiciones establecidos para el pago correspondiente al servicio de deuda de las ON Clase 10 remanentes. Fix revisará la calificación de emisor de largo plazo y de las ON vigentes luego de finalizado el proceso de reapertura del canje planteado por Celulosa, teniendo en cuenta el resultado del canje y la estructura de capital pro forma”.

Por otra parte la calificadora confirmó en la calificación de las ON Clase 13 por hasta u$s60 millones recientemente emitidas por Celulosa y las ON Clase 13 Adicionales por hasta u$s5 millones a ser emitidas, para refinanciar el remanente de las ON Clase 10.

Actualmente Celulosa es uno de los principales productores en el mercado local de papel junto a Ledesma. Ambas compañías detentan aproximadamente el 70% de participación de mercado. La industria de papel en Argentina exhibe precios, y costos superiores a otros países por cuestiones estructurales (costos laborales, fortaleza de sindicatos, y costos de transporte), no obstante, históricamente presenta un alto grado de proteccionismo tanto por barreras arancelarias como para arancelarias y esto se convierte en una fortaleza de cara al futuro financiero de la firma.

En este marco desde Fix también detallan: “A ago ’19 Celulosa presentaba una posición de caja de $200 millones con una deuda de corto plazo en torno de los $6.500 millones, de los cuales $3.645 millones corresponden al capital de la ON Clase 10 con vencimiento en dic ’19. La compañía ha presentado históricamente bajos niveles de liquidez, lo que la expone a mayores riesgos de refinanciación en contextos de baja liquidez en el mercado bancario y de capitales. Fix entiende que, de concretarse exitosamente la reapertura del canje planteado por la compañía, la situación de liquidez de corto plazo podría mejorar”,