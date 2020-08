Precios mayoristas trepan 3,5% en julio (suman 44,5% anual)

Al analizar en detalle los incrementos del mes pasado, dentro de los productos nacionales, los “primarios” registraron un aumento del 6,1%, destacándose las subas de “petróleo crudo y gas”, un 12,1%; de “productos pesqueros”, un 3,5% y “productos agropecuarios, un 2,4%. En cuanto a los productos manufacturados, el alza más marcada se dio en “papel y productos de papel”, un 6,4%; en “máquinas y aparatos eléctricos”, 5,7%; y “prendas de materiales textiles”, 4,6%. “Otros medios de transporte”, en tanto, se incrementó un 6,6%. La energía eléctrica registró una suba del 0,4%.

“Registros de inflación mayorista superiores a la minoristas hacen prever que la inflación cobre impulso en los próximos meses”, agregó LCG en su informe. Distinto fue el análisis de Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, quien desde su cuenta de Twitter señaló: “El índice mayorista es casi todo transable y por eso incorpora más rápido el ajuste del tipo de cambio nominal. Además, la medición es al 15 de cada mes. En cambio, el índice de precios al consumidor (IPC) incorpora más rápido otros ajustes, como los de las paritarias o las tarifas. ¿Eso significa que la inflación minorista no va a acelerar en agosto? No, sí va a acelerar. Pero no porque el IPIM lo prediga”.

De cara al futuro, desde LCG remarcaron que “las definiciones sobre el manejo de la política monetaria tendrá incidencia sobre el índice a través del componente importado”. “En la medida que la brecha se mantenga alta, importadores tendrán incentivos a adelantar compras e ir ajustando precios tratando de conservar márgenes a futuro, algo que implica convalidar el precio del CCL”, señaló la firma, que concluyó: “Por otro lado, el congelamiento de tarifas seguirá actuando como ancla, al menos por este año”.

Por su parte, desde la consultora ACM señalaron que los precios mayoristas “arrojaron una variación consistente con la reiniciación de ciertas actividades y el desenvolvimiento del tipo de cambio, lubricado por factores monetarios y externos como la recuperación en el precio del petróleo”. “En agosto podría observarse una continuidad en la dinámica alcista a nivel mayorista por la continuidad en la flexibilización de actividades”, remarcaron.