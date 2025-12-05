Previo al feriado, así están las tasas del plazo fijo de los principales bancos hoy, viernes 5 de diciembre 2025 + Seguir en









Con las nuevas cotizaciones y los movimientos del mercado, las tasas de interés de las entidades muestran retornos negativos en diciembre 2025.

Así cotizan las tasas de interés según el sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ámbito

Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. En diciembre 2025, y previo al feriado del lunes 8, los bancos actualizaron las tasas de interés de sus depósitos y estas continúan con los retornos negativos.

En este sentido, las entidades ofrecen la posibilidad de operar tanto de manera presencial en las sucursales como de forma electrónica a través del home banking o sus aplicaciones móviles. A continuación, conocé el detalle de los rendimientos vigentes para aprovechar los beneficios de cada inversión.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 5 de diciembre De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades en diciembre 2025, considerando depósitos a 30 días:

Banco de la Nación Argentina: 24,5%

24,5% Banco Santander Argentina S.A.: 21%

21% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 22%

22% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%

23% Banco BBVA Argentina S.A.: 23%

23% Banco Macro S.A.: 26%

26% Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 24%

24% ICBC: 26,5%

26,5% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 24% Estas representan la rentabilidad de un año con un depósito a plazo fijo y permiten calcular ganancias mensuales dividiendo el porcentaje entre 12.

Además, si los intereses se reinvierten mensualmente, se obtiene la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el rendimiento real considerando la capitalización de los intereses.

