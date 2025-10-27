Cyber Monday 2025: cómo pagar tus vacaciones en pesos y no gastar tus dólares

Del 3 al 5 de noviembre habrá tres días de descuentos online, especialmente en vuelos y hospedajes.

En medio de la volatilidad del dólar tras las elecciones legislativas, el Cyber Monday 2025 aparece como una oportunidad para comprar con descuentos sin la necesidad de apurarse a gastar. El evento online, impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , promete tres días de ofertas en tecnología, indumentaria, turismo y más, en un contexto en el que muchos consumidores buscan proteger el valor de su dinero sin correr detrás de la cotización diaria.

Lejos de ser solo una jornada de consumo, el Cyber Monday se consolida como un termómetro del comportamiento económico de los argentinos . Con precios en revisión constante y promociones ajustadas a la incertidumbre cambiaria, las principales marcas del país apuestan por incentivar el consumo digital y ofrecer beneficios financieros que permitan planificar compras sin perder poder adquisitivo.

Una estrategia clave durante el Cyber Monday 2025 será pagar las vacaciones en pesos y no usar dólares , protegiendo así los ahorros de la volatilidad post elecciones. Muchas agencias y plataformas de turismo ofrecen planes de financiación en cuotas sin interés o descuentos especiales para pagos con tarjetas argentinas, lo que permite reservar pasajes y alojamientos en pesos, evitando desprenderse de dólares o exponerse a subas cambiarias inesperadas.

Esta modalidad se vuelve especialmente atractiva para quienes buscan organizar sus viajes de verano con anticipación y con mayor previsibilidad financiera.

El Cyber Monday 2025 se llevará a cabo los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre , según confirmó la CACE. Durante esas 72 horas, los consumidores podrán acceder a descuentos exclusivos en miles de productos y servicios, con opciones de financiación y envío gratuito en muchos casos.

Además, se espera que varias marcas extiendan las promociones bajo la modalidad “Cyber Week”, manteniendo las ofertas vigentes durante los días posteriores al evento oficial. De esta manera, los compradores tendrán margen para comparar precios y decidir sin la presión del corto plazo.

Cyber Monday 2025: descuentos en viajes

Una de las categorías más esperadas del evento será la de turismo y viajes, con importantes rebajas en pasajes, hoteles y paquetes por Argentina. Las agencias y aerolíneas nacionales ofrecerán tarifas especiales para destinos como Bariloche, Mendoza, Cataratas del Iguazú y el Norte argentino, además de promociones para escapadas cortas y reservas anticipadas para la temporada de verano.

En este contexto de incertidumbre cambiaria, el rubro turístico se posiciona como uno de los más atractivos: los precios estarán expresados en pesos y podrán financiarse en cuotas, evitando la exposición al dólar o a aumentos futuros.

valija 2.jpg

Cómo aprovechar el Cyber Monday y no caer en estafas

Para sacar el máximo provecho del Cyber Monday y evitar fraudes, los especialistas recomiendan ingresar únicamente al sitio oficial, donde se listan todas las marcas adheridas y verificadas por la CACE. Desde allí se puede acceder directamente a las tiendas online seguras, identificadas con el sello oficial del evento.

También se aconseja comparar precios antes del inicio del Cyber Monday, revisar políticas de devolución y no compartir datos bancarios por canales no oficiales. En un escenario de precios volátiles y promociones masivas, la clave será la planificación: comprar con criterio, aprovechar cuotas fijas en pesos y evitar operaciones impulsivas.