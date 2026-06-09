Qué es una "mistake fare" y por qué podría ahorrarte cientos de dólares en tus vacaciones

Una de las mejores maneras de aprovechar al máximo los errores a tu favor. Conocé de qué se trata este método.

Con estos consejos, es probable que encuentres precios insólitos para tus viajes.

Viajar suele representar uno de los mayores gastos para quienes planean unas vacaciones, especialmente cuando se trata de vuelos internacionales o estadías en destinos muy demandados. Sin embargo, existen algunas oportunidades poco frecuentes que pueden permitir un significativo ahorro de dólares .

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Aunque no es una práctica que todos consideren completamente ética, ya que implica aprovechar errores humanos o fallas en los sistemas de reservas, muchos viajeros están atentos a estas oportunidades porque pueden significar un ahorro de cientos e incluso miles de dólares en un solo viaje.

Entre estas posibilidades se encuentran las llamadas "mistake fares" o "tarifas error" , una modalidad cada vez más conocida entre los viajeros frecuentes que buscan conseguir vuelos y alojamientos a precios muy por debajo de los habituales.

Las tarifas error son p recios publicados incorrectamente por aerolíneas, hoteles o agencias de viaje debido a fallas técnicas, errores de carga o problemas en la conversión de monedas e impuestos. Como consecuencia, durante un breve período de tiempo pueden aparecer ofertas extremadamente económicas.

Por ejemplo, un vuelo internacional que normalmente cuesta u$s1.000 podría publicarse accidentalmente por u$s200 o u$s300. Lo mismo puede ocurrir con hoteles de lujo, paquetes turísticos o alquileres vacacionales que aparecen con valores muy inferiores a los reales.

Estos errores suelen detectarse rápidamente, pero mientras permanecen activos pueden ser aprovechados por viajeros atentos que realizan la reserva antes de que la empresa corrija el precio.

Ahorrar dólares La mejor manera de hacer rendir tus dólares al máximo. Imagen: Freepik

Actuá rápido para ahorrar dólares: qué hacer si encontrás una "mistake fare"

La principal característica de una mistake fare es que suele durar muy poco tiempo. En algunos casos permanece disponible apenas unos minutos y, en otros, unas pocas horas antes de ser corregida por la empresa responsable.

Por ese motivo, si encontrás una tarifa error que se adapta a tus planes de viaje, lo más recomendable es actuar con rapidez y completar la reserva cuanto antes. Cuanto más tiempo pase, mayores serán las probabilidades de que el precio sea corregido o que la disponibilidad se agote.

También es aconsejable esperar antes de realizar gastos complementarios, como reservar hoteles o contratar excursiones, ya que algunas empresas pueden cancelar reservas efectuadas bajo tarifas claramente erróneas, dependiendo de la legislación vigente y de sus políticas comerciales.

Ahorrar dólares Dejando la ética a un costado, esta metodología puede traer beneficios económicos. Imagen: Freepik

Páginas que te ayudan a encontrarlas

Existen diversos sitios especializados que monitorean permanentemente internet en busca de tarifas error y ofertas excepcionales. Uno de los más conocidos es Secret Flying, una plataforma que publica vuelos promocionales y mistake fares detectadas en distintas partes del mundo.

Otra alternativa popular es Fly4Free, que combina ofertas de vuelos, alojamientos y paquetes turísticos con alertas sobre errores tarifarios que pueden representar grandes oportunidades de ahorro.

También se destacan servicios como Holiday Pirates y The Flight Deal, que cuentan con equipos dedicados a rastrear promociones inusuales y precios fuera de lo común. Muchos viajeros utilizan además herramientas de alertas y redes sociales para enterarse rápidamente cuando aparece una nueva tarifa error, ya que la velocidad suele ser clave para aprovechar estas oportunidades.