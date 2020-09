Recomienda Cleary mantener canje abierto

Por recomendación del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), el Gobierno analiza mantener el canje abierto en el tiempo para los bonistas que no ingresaron demostrando que el país tiene “buena fe permanente”. Según el estudio de abogados que representa al país, sólo alcanzaría con expresar ante la Security and Exchange Commission (SEC) que la oferta que cerró ayer continúa abierta y a simple solicitud de los que quieran ingresar, con la sola aclaración que no se aplicará en el futuro el “anabólico” ideado por Martín Guzmán, y que se basa en la aplicación de un bono a 2030 con el reconocimiento de los intereses no liquidados entre abril y septiembre de este año. Y que el resto de los bonos ofrecidos continuarán a disposición de quienes deseen entrar. Con esto, afirman los abogados del estudio neoyorquino, se modificaría una estrategia que no funcionó ante Griesa con el canje de 2005/2010, cuando el ya añoso juez reclamaba que se reabra el canje de 2010 manteniendo el país siempre la posibilidad de aceptación de las condiciones originales, al menos como signo de voluntad de negociación. Como la jurisprudencia que dejó el juez ya fallecido era sólo mantener la propuesta original, la recomendación de CGS&H es la de, en el canje actual, dejar la propuesta disponible ante la autoridad de Wall Street. Otra opción que se maneja es hacerlo pero sólo si se reciben presentaciones de los holdouts ante el tribunal de Preska, pero no de manera inmediata o permanente. Esperando que la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York le da lugar a los planteos eventuales, o si directamente considera que a partir del alto nivel de aceptación conseguido, el proceso de canje argentino se debe dar por cerrado.