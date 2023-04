Remes Lenicov: "Estamos en una situación distinta a la de la crisis del 2001 y 2002"







El exministro de Economía del gobierno de Eduardo Duhalde reveló cuáles son los pasos a seguir para ordenar la macroeconomía. Además comparó la economía actual con la del 2001.

Cada vez que hay una crisis, aparece en la cabeza su nombre. Jorge Remes Lenicov fue el ministro de economía durante el Gobierno previsional de Eduardo Duhalde y el que decretó el fin del 1 a 1. Este domingo presenta su libro "101 días para desarmar la bomba" y se anima a dar un diagnóstico de la economía argentina en la actualidad, en pleno desarrollo de la campaña electoral que podría cambiar el signo político. En ese sentido, reveló cuáles son los pasos a seguir para ordenar la macroeconomía y comparó la economía actual con la del 2001.

"Yo creo que hoy hay que ordenar la macroeconomía y ordenar la macroeconomía significa tomar un conjunto de medidas en política monetaria, fiscal, política externa y de ingresos, de forma tal que podamos lanzar un programa de estabilización monetaria y estabilización de los precios. Nadie sabe cuánto va a ser la inflación, ya no depende tanto del gobierno, depende del comportamiento de la gente, de la velocidad del dinero, del blue, etcétera. ¿Cómo uno puede pensar que va a haber inversiones si no se sabe cuáles son los precios del futuro? ¿Cómo va a haber un programa de exportaciones si no se sabe cuántos pesos va a recibir por cada dólar exportado? ¿Cómo hace una familia para decir si toma una deuda, si compra esto o aquello, si no sabe cuál va a ser su ingreso real?", expresó en diálogo con Radio Milenium.

Argentina y la crisis económica "A mi me parece que no se puede saltar etapas, por eso hay que estabilizar primero, y tampoco se puede ser simplista en la resolución porque la situación de la inflación es algo complejo, no depende solamente del equilibrio fiscal, que por supuesto hay que tenerlo. También depende de la política monetaria y depende de los famosos precios relativos clave que tiene la economía argentina que son el tipo de cambio, las tarifas, los salarios y la tasa de interés. Exige un esquema que involucre todas esas variables y a partir de ahí diseñar e implementar la política."

En otra parte de la entrevista, el economista afirmó que "estamos en una situación distinta a la del 2001/2002" y que es el momento de definir los candidatos para hacer un nuevo acuerdo nacional. "Hasta que eso no esté definido, no hay con quién negociar. La alianza que dio sustento a este gobierno está muy diluida y hay conflictos internos. Hay que esperar que pasen las PASO y después intentar hacer algún acuerdo, pero si no es posible hay que buscar un acuerdo con grupos de pocos diputados de forma tal de alcanzar una mayoría en el Congreso", aseguró este domingo.

Y agregó: "La situación ha cambiado porque en aquella época estaba el PJ y la UCR, dos partidos diferentes pero que podías conversar. (..) Podías tomar un café e intercambiar ideas. Eso ahora es más difícil porque se ha llegado a un nivel de virulencia, a mi modo de ver, que va en contra de armar un gran acuerdo, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer. Hay que intentarlo. Si no se puede, hay que buscar una mayoría en el Congreso porque sino es muy difícil", al mismo tiempo que indicó que "no se puede hacer un programa económico si no se tiene apoyatura política". La comparación con el 2001 Por último, comparó la crisis del 2001 con la actual. "Todas las crisis son diferentes. En aquella oportunidad, teníamos un retraso cambiario muy fuerte, déficit fiscal, la deuda en default, la pobreza elevada, teníamos el corralito, las cuasi monedas... Ahora también hay retraso cambiario, retraso tarifario, no hay dólares, pero ahora hay algunos problemas que en aquella época no había y uno es la inflación. Nosotros veníamos de una estabilidad y ahora vamos a llegar con una inflación de más de 100%". En relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), Lenicov afirmó que este Fondo "es más flexible que antes". "Es una crisis compleja también y requiere un programa integral. Requiere también una cosa que es muy importante que es la unicidad de mando económico. Por supuesto entre el Banco Central y Economía tiene que haber muy buena relación, no como ha pasado en alguna oportunidad que el Presidente del BCRA está peleado con el Ministro de la Economía. Tienen que tener la misma visión."