Retenciones cero: el Gobierno recibió a cerealeras y espera obtener u$s7.000 millones del campo

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC) en el Palacio de Hacienda, con el objetivo de explicarles detalles del sorpresivo anuncio de retenciones cero al campo e incentivar a que apuren las liquidaciones.

"La reunión se dio en un marco de total cordialidad y se revisaron los aspectos técnicos para su implementación en los próximos días", sostuvieron fuentes del oficialismo luego del encuentro.

Con la medida, el Gobierno buscará sumar u$s7000 millones para reforzar las reservas , enviar señales de certidumbre y armar un "puente cambiario" que reduzca la tensión hasta las elecciones.

La novedad llegó antes de la apertura del mercado , tras dos semanas de presión financiera, con los bonos y las acciones en caída y el dólar mayorista operando en el techo de la banda de flotación y el minorista arriba de $1500.

Desde el miércoles, cuando quedó habilitado a intervenir, Banco Central gastó más de u$s1000 millones de las reservas para contener el dólar. Así, abrió el interrogante entre los inversores sobre el poder de fuego en las semanas previas a las elecciones y cómo hará el Gobierno para garantizar los pagos de deuda con el FMI y los bonistas.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la resolución regirá por poco más de un mes y se aplicará a todos los cultivos. El objetivo del Gobierno es acelerar el ingreso de divisas y dar previsibilidad al mercado cambiario, además de enviar una señal al sector agroexportador.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", expresó Adorni en su cuenta de X.

La respuesta del campo no se hizo esperar: "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, a poco de conocerse el anuncio.