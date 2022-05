Por qué discutir retenciones deja al descubierto la falta de ideas

Dentro del kirchnerismo, quien insiste sistemáticamente en gravar con mayor ímpetu las materias primas del sector agropecuario es el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, pero no es el único. Lo hace con la idea de “desacoplar” los precios internacionales de los del mercado interno, sin embargo no todo es tan simple como parece y si bien las retenciones son una herramienta de la economía, no necesariamente tienen el impacto deseado por quienes las impulsan. El Fideicomiso del Trigo y la creación del Fondo Estabilizador del Trigo no lograron sus objetivos y poner retenciones ahora al cereal no sólo sería un conflicto político porque deberían pasar por el Congreso sino porque además no tendría ningún tipo de sentido puesto que la campaña que recién se esta sembrando, ya se comercializó en un alto porcentaje.