Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro pidieron que el "Súper RIGI" incluya baja de retenciones para el agro

Los gobernadores participaron de la inauguración de la expo TodoLáctea 2026 en la localidad cordobesa de San Francisco. Reclamaron obras y mantenimiento en las rutas nacionales.

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y de Córdoba, Martín Llaryora , compartieron este martes el acto de apertura de la expo TodoLáctea 2026 y le reclamaron a Nación por obras y mantenimiento en las rutas, al tiempo que criticaron la vigencia de las retenciones.

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Al inicio de la muestra, que se desarrolla en la localidad de San Francisco, los mandatarios se mostraron juntos e hicieron una fuerte defensa de la Región Centro, espacio geográfico y productivo que comparten con la vecina Entre Ríos.

Durante su intervención, Pullaro reivindicó el trabajo conjunto entre los tres distritos y aseguró que “hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores, que invierten y apuestan al país”.

En ese sentido, destacó el rol de la Región Centro y sostuvo que se trata de “la región más productiva de la Argentina, la que sostiene gran parte de la economía nacional”. Además, afirmó que el desarrollo del país debe estar ligado a la producción y a la defensa de la industria nacional.

“Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tienen que mostrar que existe otro camino, basado en el esfuerzo y la cultura del trabajo, en un contexto económico complejo”, remarcó el mandatario santafesino.

Y agregó que muchas veces “se espera un milagro a partir de la minería o la energía, sin mirar el enorme entramado productivo que nació alrededor del campo y que permitió el crecimiento de industrias y empresas que hoy generan cientos de puestos de trabajo”.

Por otra parte, reclamó: “Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo”.

Llaryora Pullaro Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro inauguraron ExpoLáctea 2026.

Pedido para el nuevo RIGI

El anfitrión Llaryora, en tanto, le pidió al Gobierno que el nuevo RIGI contemple la baja de las retenciones para el sector agropecuario, porque "es hora de que le toque al campo argentino, para que esa plata quede en manos de nuestros productores, porque hace años que nos vienen esquilmando".

“En Córdoba, el 98 por ciento de los recursos que recaudamos vinculados al sector vuelven en caminos rurales, tendido eléctrico, patrulla rural e infraestructura productiva”, detalló.

Y a continuación subrayó: “El silencio es cómplice, por eso hay que levantar la voz. Se baja la carga impositiva a un montón de sectores, pero el campo no puede seguir sosteniendo la fiesta”.

"Necesitamos una política productiva para que el campo se desarrolle, se industrialice y genere más empleo", completó.

En otro tramo de su alocución, el gobernador sostuvo que “todos los países están yendo hacia los biocombustibles porque quieren generar más trabajo, más empleo. Por eso hay que sacar la ley de biocombustibles. No importa el partido político, lo que importa es generar trabajo”.

“¿Por qué nuestro grano tiene que seguir saliendo en camiones y los biocombustibles los tienen que seguir haciendo otros?”, enfatizó.

Ambos mandatarios recorrieron la exposición y dialogaron con productores, empresarios y representantes de distintos sectores vinculados a la cadena láctea, en una muestra que volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros productivos del país.

La exposición, organizada por el Grupo TodoAgro, reúne durante tres jornadas a productores, industriales, técnicos, empresas e instituciones vinculadas a la actividad lechera.