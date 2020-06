Roberto Lavagna gana terreno en el diseño de la recuperación económica

El Gobierno se encuentra ya diseñando políticas para recuperar la economía tras los destrozos que dejará el coronavirus, según se señala en la Casa Rosada. Y en esta materia, se dice en el entorno presidencial que quien está diseñando los grandes trazos del plan para crecer es el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. El propio Alberto Fernández le pidió -más de una vez- que se sume al gobierno, ofrecimiento que sigue siendo rechazado por el ex candidato a presidente. “Si me piden mi opinión, la doy” suele responder para minimizar su rol.