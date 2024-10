Salarios: todos los trabajadores que cobrarán aumentos y súper bonos de más de $1 millón en noviembre

Según el INDEC, los salarios entre privados públicos y no registrados vienen de ganarle cinco meses seguidos a la inflación . Si el foco se pone específicamente el sector privado, la variación acumulada del año se ubica (de acuerdo a este último dato del mes de agosto), en 116,1%, por encima del IPC que en el mismo período se ubicó en 94,8%. Esto demuestra que los salarios recuperan el terreno perdido provocado por la devaluación de diciembre 2023.

A continuación, todos los trabajadores que lograron aumentos en octubre y los gremios que están en negociación:

Siderúrgicos (en negociación)

La paritaria siderúrgica entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las Cámara Argentina del Acero (CAA), continúa sin resolución y concluyó la conciliación obligatoria dictada por la secretaria de Trabajo de la Nación.

Las partes no llegaron a un acuerdo porque la UOM pide una mejora del 4% para el bimestre junio, julio y agosto y 3% en septiembre y octubre. Pero la cámara ofrece un 2% por cada mes.

Con este marco, la secretaría a cargo de Julio Cordero, abrió un nuevo cuarto intermedio y fijó una nueva audiencia para el jueves 7 de noviembre.

Televisión

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) realizaron una audiencia en la que se definió una recomposición salarial del 19,6%. Se trata de una suba para el período comprendido entre julio y diciembre de 2024.

La suba será sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a junio 2024 y se aplicará de forma acumulativa con un 7,5% en agosto, 3% septiembre, 2,7% octubre, 2,6% noviembre y 2,5% en diciembre. Cada cuota se abonará por dos meses como asignación no remunerativa, con excepción de la primera cuyo lapso será de tres meses.

Estatales

UPCN aceptó hoy la propuesta de aumento salarial del 3% para el bimestre de noviembre y diciembre, que además incluye un bono por única vez de $30.000 que se abonará durante el último mes del año. E

El acuerdo contempla además "incrementar los montos mensuales del Premios Estímulo a la Asistencia de acuerdo a los porcentajes establecidas en las cláusulas", con lo que a partir de diciembre el plus que recibirán los empleados públicos nacionales por no faltar ningún día será de $30.906. Sin embargo este aumento no fue aprobado por ATE, comprobando el techo que mantienen los salarios estatales.

Empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó un aumento salarial bimestral para el personal de empresas y agencias de viajes y turismo. El acuerdo alcanzado contempla un aumento no remunerativo del 8% a pagarse en dos tramos.

De esta manera, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 547/08 percibirán un aumento de sueldos del 4,25% en octubre y un 3,75% en noviembre. Así, el salario básico se elevará a aproximadamente $926.000, incluyendo presentismo.

Para el caso de los empleados de call center, el acuerdo estipula un aumento del 8% no remunerativo, a liquidar en dos cuotas del 4,25% para el mes de septiembre y del 3,75% para octubre.

En tanto, los salarios del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 que aplica a la mayor cantidad de trabajadores de Comercio, tendrán un incremento del 3,75% en octubre.

Empleados de seguridad

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó un incremento del 11% pagadero en dos tramos, un 6% en octubre y un 5% en noviembre, calculado sobre los salarios de agosto.

Así, el salario básico de un vigilador general será de $658.000 en octubre y noviembre. A ese monto deberá sumarse un adicional por presentismo de $140.000 mensual y un viático no remunerativo de $330.000 con el sueldo de octubre y de $385.000 con el sueldo de noviembre.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) conducida por Héctor Daer, logró el mismo aumento para todos los convenios que incluye aumentos en tres tramos: 4% en octubre, 3,8% en noviembre y 3,6% en diciembre, sobre sueldos básicos vigentes a septiembre.

Trabajadores del neumático

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció el acuerdo paritario alcanzado con las tres empresas del sector, a partir del cual se definieron las subas del segundo semestre del 2024. El acuerdo se irá actualizando según la inflación de cada mes y todavía resta la suba del bono de fin de año.

A los aumentos acumulados por tres meses correspondientes a julio, agosto y septiembre (que suman un 12,16%), en octubre el aumento será del 3% y si la inflación es superior, se corregirá de forma automática.

Lo mismo se espera aplicar para los meses de noviembre y diciembre, donde el piso estará en un 2% cada mes y se corregirá en línea con la inflación en caso de ser necesario.

En tanto, según el portal Mundo Gremial, se definió que las cifras de aumento hasta el 31 de diciembre tendrán carácter no remunerativo y a partir del 1 de enero de 2025 pasarán a ser remunerativas, cubriendo la inflación del semestre en forma total. También habrá una suma no remunerativa para cubrir el retroactivo correspondiente a julio, agosto y septiembre.

Visitadores médicos

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) cerró un acuerdo salarial en donde tendrán un mínimo garantizado de $1.507.576,11 y sin importar la antigüedad, ya que el básico quedó en $1.083.21,94 mientras que la tenencia de muestras y la comercialización se fijaron en $212.181,08.

Bancarios

La Asociación Bancaria de Sergio Palazzo logró una actualización llevando el salario total a $1.525.889,94. El incremento es del 3,5%. Para La Bancaria, el aumento es equivalente a la inflación del mes de septiembre, sobre los sueldos de agosto, “para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”. De esta manera, el salario básico de un empleado bancario se ubica en los $1.525.889,94 y corresponde a al sueldo inicial para el personal que recién ingresa a desempeñar una tarea en una entidad bancaria.

En cuanto al bono, el sindicato acordó la actualización del bono del Día del Bancario que actualmente está fijado en $1.295.892,40, que se abonará en noviembre, con una actualización automática cuando se conozca la inflación del mes de octubre.

Trabajadores del peaje

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) confirmó el entendimiento con las empresas Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), a través del cual se aplicará una suba del 12% en el cierre de las paritarias 2024/2025.

El incremento es de una suma de $47.000 que iguala la inflación interanual de ese período y tendrá un impacto directo en las categorías más bajas de la actividad.

De este modo, quedó definido que los ajustes mensuales serán realizados utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por último, se negoció un bono por el Día del Camino y por asistencia perfecta de $800.000.

Empleadas domésticas

La Comisión de Empleadas de Casas Particulares logró a última hora del miércoles 30 de octubre, un aumento salarial del 6% tras arduas negociaciones. Este mes se pagará un 3,2% retroactivo a septiembre y un 2,8% por octubre. Se aguarda la oficialización en Boletín Oficial.

Con este acuerdo paritario, una empleada de la quinta categoría, recibirá por septiembre entre $ 2.620 a 2.703,84 por hora trabajada. Para octubre llegará a 2.780 por hora trabajada hasta noviembre, donde se reabrirá la paritaria.

Empleados estatales PBA

El Gobierno de Axel Kicillof acordó con los docentes, personal de salud y judiciales de la provincia, un aumento del 8% que será pagado en dos tramos: 4% en octubre y 4% en noviembre.

Los estatales agremiados en ATE, aceptaron el aumento aunque informaron que está por debajo de la inflación acumulada (95% vs 101,6%). Como “extra”, el gobierno provincial ofreció un alza del 26% para asignaciones familiares.

Los docentes estatales, además del 8% tendrán un aumento del 6% en sus salarios básicos. Este número deja el salario inicial de un maestro en $531.749 en octubre y $531.749 en noviembre.

Industria del cuero

La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), el Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) y el Sindicato de Empleados Capataces y Encargados de la Industria del Cuero (SECEIC), alcanzaron un acuerdo que contempla un 16% no acumulativo corresponde a la segunda etapa paritaria del año 2024, que abarca el cuatrimestre septiembre-diciembre.

La paritaria estipula una incorporación de $20.000 al salario de referencia a partir del mes de septiembre que también contempla este mes, así como incrementos en el valor de hora, en los Premios a la Productividad y al Presentismo, compensación por tareas de atrincherado, y por comica por horas extra.

A su vez, se logró el reconocimiento de una suma no remunerativa de $216.000, que se abonará en cuatro cuotas iguales y consecutivas durante el cuatrimestre septiembre-diciembre.

Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) logró un acuerdo para sus trabajadores en donde tendrán una suba no remunerativa durante septiembre y octubre de 2024.

Los salarios según categoría quedarán de la siguiente manera:

smata333.png

Estacioneros VER

Los trabajadores agremiados al Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), acordaron un incremento del 3% en los salarios de octubre. A su vez, el sindicato acordó reabrir la paritaria durante la segunda mitad de noviembre, para evaluar la situación económica y la evolución de los salarios.

Empleados de la industria plástica

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó un incremento del 4% en octubre, con una suma no remunerativa de $137.980.

Tanto en noviembre como diciembre se pagará un 3% de aumento mensual, con una cifra no remunerativa de $142.119 y de $146.383, respectivamente. Sorpresivamente, el acuerdo también contempla aumentos a marzo del año que viene. Para el inicio de 2025 se acordó un 9,13% de aumento al sueldo básico en enero y una cifra no remunerativa de $99.540; un 8,66% en febrero y una cifra no remunerativa de $50.766; y 8,24% en marzo. Todos los aumentos se calculan sobre el salario del mes precedente.

Así quedan los salarios el resto de los meses:

paritarias-uoyep-plastico-escalas-salariales-septiembre-2024.jpg

Farmacéuticos

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y la Confederación de Farmacéuticos Argentinos (COFA) realizaron un acuerdo de aumento salarial por los próximos tres meses. Esta negociación abarca a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13.

Escala-salarial-agosto-octubre-ok (3).jpg

De esta manera, los básicos de octubre quedan en $787.832,93 para un cadete, a lo que se le agrega una suma no remunerativa de $29.116,81 que se incrementa en cada categoría.

Construcción

Para los trabajadores no habrá aumentos este mes, confirmado al momento de hacer la nota, tras el aumento del 9% bimestral por el período agosto-septiembre.

Hasta el momento, sí se confirmó que los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 545/08 dedicados a las obras en yacimientos gasíferos y petrolíferos recibirán un aumento junto a una suma no remunerativa.

Los aumentos entonces quedan de la siguiente manera:

Septiembre: 6% retroactivo a cobrarse a inicios de noviembre;

Octubre: 6% a cobrarse a inicios de noviembre;

Noviembre: 6% a cobrarse a inicios de diciembre.

Este 6% no remunerativo pasará a ser remunerativo con los salarios de diciembre 2024 (a liquidarse a partir de enero 2025), por lo que se incorporará a los salarios básicos a inicios del año entrante y comenzará a descontarse para el cálculo de los haberes regulares, SAC y vacaciones.

Por último, la UOCRA logró el pago de una suma no remunerativa del 36,2% para los petroleros de la construcción que se paga en noviembre.

Trabajadores de entidades deportivas y civiles (UTEDYC)

Los trabajadores de entidades deportivas y civiles nucleados en el gremio UTEDyC recibirán un aumento salarial del 4,8% en octubre, que se paga en noviembre y les resta un 4,6% para salarios de noviembre y 4,4% de diciembre.

El gremio liderado por Carlos Bonjour, tiene 160.000 afiliados en todo el país. El entendimiento firmado establece un 20% de subas entre septiembre y diciembre, según confirmó el sindicato.

Trabajadores de carga y descarga–Mercado Libre VER

Los empleados de carga y descarga de Mercado Libre recibirán un aumento del 6% en el mes de octubre, en la misma línea que los salarios del mes de septiembre.

Telecomunicaciones

Los agremiados en FOETRA, tendrán un pago único en el mes de octubre. Se trata de un bono que será de $57,819 para la categoría 1 de telefonía fija que aumentará de acuerdo a la escala. El mayor monto lo cobrará la escala Z3 y será de $132.211.

En el caso de la telefonía móvil, la categoría A cobrará $60.391 de adicional en octubre, y aumentará hasta los $153.692 en la categoría T10.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó en las últimas horas los aumentos salariales para el último trimestre del año.

La entidad sindical coordinó un aumento del 4% para los salarios de octubre.

El acuerdo alcanza a los siguientes convenios:

107/75 Mutualidades,

108/75 Centros de Diagnóstico y Tratamiento,

122/75 Clínicas y Sanatorios,

103/75 Hospitales Privados de la Comunidad,

459/06 Emergencias Médicas y

743/16 Atención, Cuidado e Internación Domiciliaria

Acuerdo Sanidad 107/75 Mutual

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) acordó un aumento salarial del 12,54% hasta diciembre. Para este mes le corresponde un 3%, y queda pendiente: 3% en noviembre y 2% en diciembre. Además, las últimas dos subas tendrán carácter acumulativo. La firma de la paritaria también fijó una suma de $22.000 en concepto de recomposición de viáticos, para el cuatrimestre septiembre – diciembre 2024. La suma de $22.000 representa un 3,81% sobre los salarios conformados de agosto. El monto será pagado de la siguiente forma:

$14.000 a partir de octubre de 2024.

$17.000 a partir de noviembre de 2024.

$22.000 a partir de diciembre de 2024

Estatales porteños

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), alcanzó un acuerdo que contempla un aumento del 5% a partir del 1 de octubre, que se va a pagar con los salarios de noviembre, un 3% a partir del 1 de noviembre de 2024 y un 3% a partir del 1 de diciemrbe.

Trabajadores del Mercado de Hacienda

La Asociación Gremial del Personal del Mercado de Hacienda pactó un aumento del 10% en octubre y le resta un 10% en noviembre.

A su vez, quedó establecido que las partes volverán a sentarse a negociar un nuevo tramo de revisión salarial en el mes de noviembre para evaluar la carrera entre precios y salarios.

Aceiteros

De acuerdo al último acuerdo paritario firmado el mes de septiembre, los aceiteros fijaron el siguiente aumento en base a los salarios de junio de 2024 de acuerdo a las siguientes escalas:

Categoría A: $7.627

Categoría B: $8.266

Categoría C: $9.043

Categoría D: $9.899

Categoría E: $1.525.449

Categoría F: $1.653.216

Categoría G: $1.808.631

Categoría H: $1.979.784

Estas sumas tendrán carácter no remunerativo y se irán incorporando a los básicos. Además del aumento salarial, se le sumó un pago de una suma fija mensual durante el mes de octubre y noviembre, también no remunerativo de acuerdo a la siguiente escala:

categr.PNG

Pasteleros

Los trabajadores pasteleros tendrán una aumento en el mes de noviembre respecto a salarios de octubre, en concepto de suma no remunerativa de un 8,2% igual para todas las categorías.

Minería

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) acordó aumentos que se distribuyen de la siguiente manera para la rama abrasivos: 6% en septiembre, 3% en octubre y 3% en noviembre.

Para la rama de cal y piedra, el incremento es del 4%. Mientras que, en la rama molienda, es de un 5,5% en septiembre y 3,5% en octubre.

Fuerzas armadas

A partir de noviembre, las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales recibirán un nuevo aumento salarial que aplicará tanto a la Marina, como para el Ejército y la Fuerza Aérea. Esta norma oficializó un 8% en total que se dividió en dos entre los salarios de septiembre y octubre. Una parte ya fue liquidada a inicios de este mes, mientras que, a partir de este viernes 1° de noviembre, se pagará la segunda parte de la siguiente manera:

Septiembre 2024: aumento del 2%, liquidado a inicios de octubre;

Octubre 2024: aumento del 6%, a liquidarse a inicios de noviembre.

Policía Federal

De acuerdo a una resolución del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, los haberes que se cobran en noviembre serán los siguientes:

Comisario general: $2.333.150,49

Comisario mayor: $2.121.045,90

Comisario inspector: $1.870.123,47

Comisario: $1.491.347,25

Subcomisario: $1.221.284,07

Principal: $1.023.452,37

Inspector: $931.901,61

Subinspector: $847.183,28

Ayudante: $770.166,62

Suboficial mayor: $1.377.844,09

Suboficial auxiliar: $1.252.585,54

Suboficial escribiente: $1.138.714,13

Sargento 1ro.:$1.035.194,66

Sargento: $941.086,06

Cabo 1ro: $855.532,78

Cabo: $777.757,07

Agente: $707.051,88

Aspirante: $540.623,90

Cadete 3er curso: $530.555,98

Cadete 2do y 1er curso: $508.064,12

Capellan general: $1.255.555,97

Capellan principal: $955.896,33

Capellan: $853.314,76

Auxiliar superior 1ra: $1.086.523,21

Auxiliar superior 2da: $942.952,91

Auxiliar superior 3ra: $850.658,76

Auxiliar superior 4ta: $775.932,26

Auxiliar superior 5ta: $748.165,00

Auxiliar superior 6ta: $690.954,92

Auxiliar superior 7ma: $646.110,24

Auxiliar de 1ra: $858.692,61

Auxiliar de 2da: $804.021,46

Auxiliar de 3ra: $761.145,00

Auxiliar de 4ta: $711.676,10

Auxiliar de 5ta: $650.968,59

Auxiliar de 6ta: $618.438,09

Auxiliar de 7ma: $591.834,20

Gendarmería nacional

En tanto, la gendarmería nacional también percibirá un aumento salarial el próximo mes, cuya escala quedará de la siguiente manera dependiendo del rango:

Comandante general: $ 2.121.872,69

Comandante mayor: $ 1.931.635,83

Comandante principal: $ 1.734.082,17

Comandante: $ 1.426.776,46

Segundo comandante: $ 1.170.688,38

Primer alferez: $ 987.768,33

Alferez: $ 877.470,49

Subalferez: $ 797.700,45

Suboficial mayor: $ 1.234.370,10

Suboficial principal: $ 1.117.077,08

Sargento ayudante: $ 1.015.524,63

Sargento primero: $ 923.204,18

Sargento: $ 839.276,53

Cabo primero: $ 762.978,69

Cabo: $ 693.616,94

Gendarme: $ 630.560,87

Gendarme ii: $ 573.237,14

Empleados de edificio

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (Fateryh) cerró un acuerdo salarial al inicio de octubre de 2024. Considerando el mismo, los sueldos básicos de los encargados de edificios verán los siguientes aumentos:

Octubre: 3,8% de incremento sobre las escalas salariales de septiembre.

Noviembre: 3,5% de aumento sobre las remuneraciones actualizadas de octubre.

Alimentación

La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) consiguió un aumento salarial del 14,08% para el último cuatrimestre del año.

La mejora, que es acumulativa, se aplicará de la siguiente manera:

4% en septiembre.

3,4% en octubre.

3,1% en noviembre.

2.9% en diciembre.

El gremio también tiene por cobrar para la rama avícola, en los sueldos de septiembre, un incremento del 3,2% no remunerativo. En total, acumularán un alza del 6,8% en dos meses, que en octubre pasa a ser remunerativa.

Médicos privados DICE SEP

La conducción de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) y los directivos de la Asociación de Clínica, Sanatorio y Hospitales Privados (ADECRA) acordó una suba salarial del 4% para los salarios de octubre, sobre la base de la hora médica de julio para los trabajadores nucleados en el convenio colectivo de trabajo 619/11.

Químicos

Los trabajadores nucleados en SPIQyC (Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas) tendrán un aumento del 6% en octubre, sobre los salarios básicos del 31 de octubre.

Camioneros

Los camioneros harán efectiva la segunda cuota de actualización suscrita en agosto. De esta manera, en el mes de octubre tendrán un ingreso mensual de más de $600.000 para la categoría "Conductor - primera categoría" y de $ 26.691,14 por jornada.

Trabajadores de gomerías

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA) acordó para la industria aumento del 3,5% en octubre, una bonificación por antigüedad y un adicional fijo subsidio por fallecimiento que también se actualiza por el mismo valor. En el caso de los trabajadores de las gomerías, se aplica el mismo monto de aumento del 3,5% para todas los operarios y un plus por asistencia también del 3,5%.

Petroleros

En el marco de la paritaria vigente, se estableció el pago de un incremento de 6% retroactivo a septiembre y otro 6% en diciembre más una clausula de revisión para no perder contra la inflación. Además se estipuló un incremento para la primer vianda de 8 horas que pasa a $28.500.

Las sumas extraordinarias correspondientes a los meses de septiembre y octubre se abonarán hasta el día 15 de noviembre de 2024. Precisaron que la gratificación será abonada con base de cálculo de los salarios correspondientes al mes de abril de 2024.

Trabajadores del seguro

El sindicato del seguro para el CCT 283/97 consiguió un aumento salarial del 4% para el mes de octubre, en donde la categoría "Grupo inicial" recibirá un salario conformado de $507.141,17 y de Jerárquicos B, en $1.316.256,15, el salario mejor pago en este mes. Además, también se recibirá un 4% de aumento en el refrigerio y almuerzo.

288-97_AGO2024.pdf

Trabajadores de la carne

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, cobrará la última cuota del aumento del 12% acordado: será de un 3% con los salarios de octubre+ el adicional por el aumento de la inflación que cerró ese mes en 3,5%.

Trabajadores de transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), junto a los empresarios de transporte resolvieron un salario básico conformado de $1.140.000 para el mes de noviembre, proporcional al tiempo trabajado. A partir de diciembre, se estableció un básico conformado de $1.160.000 y en enero, $1.200.000. A su vez, se acordó un aumento de los viáticos que quedaron de la siguiente manera para los próximos meses:

1. $6.525 noviembre

2. $6.640 diciembre

3. $6.870 enero

Las partes se volverán a reunir el 20 de enero de 2025 para evaluar el poder adquisitivo de salarios y se comprometen a reunirse en los próximos 30 días hábiles, es decir, fines de noviembre, para resolver una suma fija extraordinaria.