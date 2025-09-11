Paritarias: bancarios acordaron nuevo aumento y el salario inicial será de $1.930.971







La Asociación La Bancaria dio a conocer la nueva pauta salarial que se cobrará retroactiva a agosto. Además del incremento en el salario mensual, también elevaron el bono por el Día del Bancario.

La Bancaria comunicó el nuevo incremento para los salarios iniciales del sector.

La Asociación Bancaria comunicó este jueves los montos correspondientes a la actualización salarial de agosto de 2025, en el marco de las paritarias del sector. El salario inicial quedó establecido en $1.876.720,94, al que se suma una participación en las ganancias de $54.250,14, lo que eleva el total a $1.930.971,08.

En paralelo, se informó que para el “Día del Bancario/a” se fijó un monto mínimo de $1.673.031,80, que será corregido en futuras actualizaciones.

A cuánto ascenderá el salario inicial del trabajador bancario En lo que respecta a la participación en ganancias, registrará una suba desde los $53.251,40 a los $54.250,14. Además, el salario total ascenderá desde $1.895.421,83 a $1.930.971,08. El retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de septiembre.

Según el comunicado, esta actualización se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales, tanto brutas como netas, habituales y no habituales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. La suba acumula en los ocho meses del año un 19,5% sobre los salarios de diciembre de 2024.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, subraya el comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, que difundió la actualización a través de su cuenta en la red social X.