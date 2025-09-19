Ecuador: Daniel Noboa convocó a consulta popular para instalar bases militares extranjeras

Daniel Noboa impulsa en Ecuador una Constituyente y un referendo para permitir bases militares de Estados Unidos en su territorio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , convocó a una consulta popular para preguntarle a la población si se debe convocar a una Asamblea Constituyente para realizar cambios en la Constitución nacional de aquel país.

" La realidad nacional de 2025 difiere sustancialmente de aquella de 2007 ", dijo Noboa al justificar su decisión de instalar una Constituyente, que estaría integrada por 80 asambleístas. El presidente ecuatoriano autorizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se realicen ambos procesos y se determine una fecha. El mandamás amplió: " Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes (...) por lo que se requiere de un rediseño constitucional que permita al Estado utilizar mecanismos adecuados para responder a este fenómeno y restaurar la paz a la ciudadanía ", dijo.

Noboa remitió la pregunta sobre la Constituyente de manera directa a la autoridad electoral, sin contar con la validación de la Corte Constitucional, que ha negado otras preguntas que el presidente buscaba incluir en el referendo.

En el tema de la instalación de bases militares, se cumplió con los procedimientos de la Corte Constitucional y se propuso consultar a la población si está de acuerdo con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares, y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La consulta popular y el posible cambio en la Constitución ecuatoriana, es debido a que actualmente se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en aquel territorio.

El presidente ha dicho que las mafias del narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar de manera conjunta con otros países para combatirlas efectivamente. Con ello se refiere a Estados Unidos, que está brindando una fuerte cooperación al gobierno ecuatoriano en su lucha contra el narcotráfico.

La ciudad costera de Manta albergó la base militar estadounidense durante una década hasta 2009. El expresidente Rafael Correa había decidido no renovar los permisos de la base.