Se aceleró la inflación en EEUU y crecen las chances de una suba de tasas de la Fed la próxima semana

Si bien los datos estuvieron en línea con lo estimado por el mercado, eso no significó que el panorama sea positivo, ya que el Índice de Precios al Consumidor mostró que la inflación norteamericana no da muestras de bajar.

La inflación norteamericana volvió a subir en agosto, consolidando las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) vuelve a subir las tasas por primera vez desde 2023. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento de 0,4% mensual, una aceleración respecto al 0,1% del mes previo.

Los datos fueron publicados por el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) . La sorpresa estuvo por el lado de la inflación subyacente, que no mide los elementos más volátiles del índce, como alimentos y energía. El incremento mensual fue de 0,3%, superior a lo estimado, y una aceleración respecto al 0,2% de julio.

A nivel interanual, sin embargo, la situación fue levemente distinta. El IPC general fue de 3,4%, igual que el mes previo, mientras que la subyacente fue de 2,4%, un leve retroceso contra el 2,5% de julio.

En Balanz recordaron que después de la sorpresa en los datos de empleo la semana pasada y en medio de las presiones sobre el precio del petróleo en los últimos días, el mercado venía incorporando una suba de 25 puntos básicas en la tasa de política monetaria de la Fed para la reunión de la próxima semana.

Esa posibilidad es casi certeza después de conocerse el dato, ya que "el mercado incorpora una probabilidad cercana al 85% de suba en la tasa de política monetaria para la próxima semana" .

Y agregó: "La novedad de los últimos días es que el mercado incorporó tres subas de 25 puntos básicos (dos en 2026 y una hacia el primer semestre de 2027), mientras que antes venía incorporando dos subas, una en 2026 y otra en 2027".

Por su parte, el gestor de carteras en Janus Henderson, Addison Maier, afirmó que tras los datos de la inflación mayorista de ayer, la cifra del IPC de esta mañana "prácticamente confirma una subida de tipos en la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la próxima semana".

Los factores detrás de la inflación

Maier afirmó que existen tres factores principales que impulsan la inflación en EEUU: los aranceles, la energía y el desarrollo de la IA. Sin embargo, también resaltó "el debilitamiento del mercado inmobiliario como factor de fondo".

El economista explicó que los aranceles siguen cediendo, con un aumento interanual de los bienes del 0,9 %, "la primera cifra interanual inferior al 1 % desde junio de 2025, justo tras la entrada en vigor de los aranceles iniciales".

No obstante, reconoció que esa cifra "sigue estando muy por encima del nivel histórico anterior a la pandemia, que se situaba en torno al -1 % interanual para los bienes.

Por otro lado, destacó que el coste de la vivienda (OER) subió solo un 3,4%, la cifra interanual más baja desde 2021. "Esto concuerda con el enfriamiento del mercado inmobiliario y de los alquileres en todos los mercados", destacó.

Sin embargo, planteó que desde la perspectiva de la Fed, "estos indicios de progreso no son suficientes si se comparan con el tiempo que lleva EEUU por encima del objetivo de inflación y con las continuas presiones inflacionistas derivadas de los precios de la energía y el desarrollo de la inteligencia artificial".

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