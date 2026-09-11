Oasis vuelve a salir de gira en 2027: drones sobre Manchester revelan la fecha y hora del anuncio + Agregar ámbito en









Las noticias sobre el anuncio de gira llegan justo después del estreno del nuevo documental "Oasis: Don't Look Back In Anger".

Oasis anticipó el anuncio de su nueva gira.

En medio del furor por el estreno de la película documental sobre su regreso, Oasis reveló la fecha y hora de anuncio de su gira de 2027 con una gran exhibición de drones en Manchester.

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Se espera que la banda vuelva a girar el próximo año en el Reino Unido y Europa, tras su gira de reunión Live '25 que los trajo a la Argentina en noviembre pasado.

Oasis compartió un video oficial que mostraba el espectáculo sobre el Etihad Stadium y el horizonte de Manchester por la noche. Las distintas imágenes compartidas por la banda tienen como banda sonora su éxito de 2005, "Lyla", y el sencillo de 2008, "The Shock Of The Lightning", ninguno de los cuales formó parte del repertorio de la gira Live 25 de Oasis.

View this post on Instagram Los espectáculos con drones fueron una marca registrada de la gira Live '25, siendo utilizados en la previa de cada recital que dieron en distintas ciudades del mundo.

¿Qué ciudades serían parte de la nueva gira de Oasis? Entre los lugares y fechas rumoreados para la próxima gira se incluyen una impresionante residencia de 12 noches en Manchester y un regreso a Knebworth. Según informa el portan NME, la promotora de la gira, SJM, ha obtenido una licencia para organizar conciertos en el lugar donde ofrecieron sus legendarios conciertos en Knebworth en 1996 .

En los últimos días, Oasis ha compartido avances en vídeo con pistas de otras ciudades que visitará en su gira de 2027, como Glasgow, París, Ámsterdam, Boston y Roma. Otro fragmento insinuaba los shows en Etihad Stadium, estadio del Manchester City. Los hermanos Gallagher son seguidores de toda la vida del club, y ya tocaron en el anterior estadio, Maine Road, en 1996. En lo que respecta a la Argentina, no hay señales de que nuestro país sea incluido en esta nueva gira, al menos no en esta primera etapa. Cabe destacar que en la gira regreso, el anuncio de los shows se dio de forma escalonada. Las noticias sobre el anuncio de gira de la próxima semana llegan justo después del estreno del nuevo documental de Oasis: Don't Look Back In Anger. El mismo ya está disponible en salas de cines de todo el país.

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