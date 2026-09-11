Pablo Quirno recordó el ataque a las Torres Gemelas y reveló su credencial como voluntario de la Cruz Roja

El canciller se encontraba radicado en Nueva York cuando ocurrieron los atentados de 2001. Durante esos días participó como voluntario de la Cruz Roja estadounidense y recibió una credencial con acceso a Ground Zero.

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , el canciller Pablo Quirno recordó su experiencia en Nueva York, donde se encontraba radicado cuando ocurrieron los ataques contra las Torres Gemelas . El funcionario participó en ese momento como voluntario de la Cruz Roja estadounidense y tuvo acceso a Ground Zero, la zona donde se encontraban los edificios del World Trade Center.

Quirno compartió una credencial de la American Red Cross que lo identificaba como integrante del equipo de respuesta ante incidentes de la ciudad. El documento incluía la leyenda “NYC Incident Response” y la indicación “Full Access & Ground Zero”, que le permitía ingresar a la zona afectada . La identificación tenía como fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2001.

El funcionario compartió la imagen a través de su cuenta oficial de X con un breve mensaje: " Never forget (nunca olvides). 25 años ".

Según se pudo saber a partir de la reconstrucción de la carrera profesional del actual funcionario del gobierno de Javier Milei, Quirno vivía en Nueva York al momento de los atentados . El economista había desarrollado buena parte de su carrera en J.P. Morgan y permaneció radicado en esa ciudad entre 1995 y 2005 .

Durante esa etapa llegó a desempeñarse como Managing Director y codirector de Fusiones y Adquisiciones para América Latina . Antes de trasladarse a Estados Unidos, había trabajado para la misma entidad financiera desde Buenos Aires, entre 1988 y 1995.

En ese contexto, el 11 de septiembre de 2001 se encontraba en la ciudad cuando 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de las aeronaves fueron estrelladas contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Manhattan, cuyos edificios posteriormente se derrumbaron. Un tercer avión impactó contra el Pentágono, cerca de Washington, mientras que el cuarto cayó en Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Quirno se encontraba en EEUU cuando el 11 de septiembre de 2001 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y realizaron el atentado.

Tras los atentados, Quirno participó como voluntario de la Cruz Roja estadounidense y contó con una credencial que le permitía acceder a Ground Zero.

En ese entonces, los ataques dejaron 2.977 víctimas fatales, además de los 19 secuestradores, y se convirtieron en uno de los episodios que marcaron el comienzo del siglo XXI, con profundas consecuencias en materia de seguridad y política internacional.

Pablo Quirno y Carlos Pestri viajan a Ushuaia para acelerar el proyecto de la Base Naval Integrada

Más allá del recuerdo, el Canciller argentino viaja a Ushuaia este viernes en medio de la búsqueda del Gobierno por acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que considera estratégico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas, operativas y científicas vinculadas con la Antártida. Junto a él, también viajará el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La construcción demandaría una inversión estimada de entre u$s400 millones y u$s500 millones. El proyecto está además vinculado con una nueva medida destinada a las compañías que operen sin autorización del Gobierno argentino en las Islas Malvinas. Uno de los objetivos centrales de la visita será avanzar sobre los plazos de ejecución y retomar definitivamente los trabajos que comenzaron en 2022, pero quedaron detenidos durante el primer año de la actual administración libertaria.

La comitiva tiene previsto partir a las 6:30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque rumbo a Ushuaia, a bordo de un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea. Junto a Quirno y Presti también viajarán el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

También formarán parte de la delegación los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, además de los senadores nacionales del mismo espacio Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

Una vez en la provincia, la comitiva será recibida por el gobernador fueguino, Gustavo Melella, según confirmó el propio mandatario. El encuentro genera expectativa política por la distante relación que mantuvieron durante los últimos tres años Nación y la administración fueguina.

En el predio de la Base Naval Integrada, las autoridades participarán de una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la proyección antártica. Luego recorrerán las instalaciones junto con especialistas técnicos, quienes explicarán el estado actual del proyecto y los trabajos necesarios para avanzar con su construcción. La agenda continuará con un almuerzo y una visita a otros sitios de interés antes del regreso de la delegación a la Ciudad de Buenos Aires.