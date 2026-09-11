Donald Trump, el gran ausente en los homenajes por los 25 años del 11-S en Nueva York

El presidente de Estados Unidos confirmó que participará de la ceremonia en Virginia. JD Vance representará a la Casa Blanca en Nueva York, donde también estará el alcalde Zohran Mamdani, cuestionado por familiares de víctimas.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, confirmó este viernes que no participará de la ceremonia central por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre en la Zona Cero de Nueva York. En cambio, el mandatario asistirá al acto conmemorativo que se realizará en el Pentágono, en Virginia. Así lo confirmó al ser consultado por un periodista sobre los motivos de su ausencia en la ciudad que sufrió los ataques.

La Casa Blanca informó que el vicepresidente JD Vance viajará a Manhattan para representar a la administración federal durante la ceremonia. Además, también dirán presentes los expresidentes vivos George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden , el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y la gobernadora de Nueva York , Kathy Hochul.

Para justificar la ausencia de Trump, un funcionario de la Casa Blanca señaló que los tres lugares afectados por los atentados estarán representados por integrantes del Gobierno: el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y el lugar de Pensilvania donde cayó el vuelo 93 de United Airlines.

Trump, nacido en el distrito neoyorquino de Queens, asistió por última vez al acto anual de la Zona Cero en 2024 , cuando se encontraba en campaña presidencial. En esa oportunidad compartió el escenario con el entonces presidente Joe Biden y la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

El mandatario tampoco asistió a la ceremonia de Manhattan el año pasado, aunque sí viajó a Nueva York para presenciar un partido de los Yankees contra los Tigres de Detroit, donde rindió homenaje a las víctimas de los atentados.

Antes de que inicie la jornada de ritos conmemorativos, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la decisión y destacó el vínculo personal del presidente con Nueva York y sus recuerdos de aquella jornada: "Como neoyorquino orgulloso, el presidente Trump ha hablado de sus propias experiencias al presenciar los horribles sucesos del 11 de septiembre de 2001", afirmó Kelly.

Cabe destacar que, durante su primer mandato, Trump tampoco participó todos los años de la ceremonia de Manhattan. En distintas oportunidades conmemoró el aniversario desde el Pentágono o el Monumento Nacional del Vuelo 93, en Shanksville, Pensilvania. En 2021, visitó a policías y bomberos de Nueva York.

Archivo. 2.977 personas murieron como resultado de los atentados.

Nueva York recuerda los 25 años del 11-S

Con la gran ausencia de Trump, el acto central de conmemoración por los atentados se llevará adelante en Nueva York. El mismo comenzará con un minuto de silencio a las 8.46, hora local, para recordar el momento en que, 25 años atrás, un avión de American Airlines procedente de Boston impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

La ceremonia se realizará en el memorial construido en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas y estará dedicada a las 2.977 personas que murieron en los atentados.

El acto no tendrá discursos políticos. Se leerán los nombres de todas las víctimas y se realizarán siete minutos de silencio para recordar distintos momentos de la jornada del 11 de septiembre. Seis de esos minutos estarán dedicados a momentos concretos de los ataques: los impactos de los aviones contra las dos torres, el derrumbe de ambos edificios, el ataque contra el Pentágono y la caída del vuelo 93 en Pensilvania. El séptimo será para quienes murieron posteriormente como consecuencia de enfermedades y lesiones relacionadas con los atentados.

La jornada incluirá además decenas de actividades organizadas por el Ayuntamiento, el Monumento y Museo del 11 de Septiembre, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de Nueva York. También, habrán servicios religiosos, entre ellos uno en la catedral de San Patrick; un concierto de la Filarmónica de Nueva York; la reapertura al público de la plaza del Memorial después de la ceremonia y un acto especial en el estadio de los Yankees.

Por la tarde, el denominado “Homenaje de luz” iluminará el cielo de Nueva York desde la Zona Cero y otros edificios emblemáticos de los cinco distritos de la ciudad. El homenaje comenzará al atardecer del viernes y permanecerá encendido hasta el sábado.

A pesar de ser una fecha que unifica a la sociedad estadounidense, la presencia de Mamdani en la ceremonia también generó cuestionamientos. Una iniciativa impulsada por familiares de víctimas reunió unas 100.000 firmas para pedirle al alcalde demócrata que no asistiera al acto.

Archivo. Mamdani afronta fuertes críticas en medio de los recuerdos por los 25 años del atentado a las Torres Gemelas. @NYCMayor

Los impulsores sostienen que el aniversario debe estar basado en “el respeto a las víctimas, el reconocimiento de la gravedad de los ataques y un rechazo claro a las ideologías que contribuyeron a tal violencia”. También consideran que la retórica de Mamdani, crítico del Gobierno de Israel y defensor de la causa palestina, es “hostil a estos valores compartidos”.

El exalcalde republicano de Nueva York durante los atentados de 2001 y aliado de Trump, Rudolph Giuliani, también cuestionó la presencia del actual jefe comunal. Giuliani, que perdió amigos durante los ataques y mantiene vínculos con familias de víctimas, afirmó: “Habiendo perdido amigos allí y siendo muy cercano a muchas de las familias, me ofende que vaya a venir”. El exfuncionario llegó además a comparar a Mamdani, que es musulmán, con los secuestradores del 11 de septiembre.