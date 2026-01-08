Si gastaste tus dólares en 2025, presta atención: cómo recuperar el 30%

Si tuviste consumos con percepciones durante 2025, hay una forma de pedir el reintegro y recuperar parte de lo que pagaste de más.

Cada enero, los reintegros impositivos se vuelven tema porque muchos buscan ordenar cuentas y “volver a ver” parte de lo que pagaron de más. Si durante 2025 hiciste consumos en dólar , existe una devolución posible: la percepción del 30% que se aplica en varias operaciones.

La habilitación llega de la mano de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que abrió el trámite para quienes no están inscriptos en Impuesto a las Ganancias y/o Impuesto sobre los Bienes Personales. El reintegro se pide online, con clave fiscal, y se acredita en la cuenta bancaria que declares.

El punto clave es la percepción del 30% que se suma a ciertos consumos en moneda extranjera , dentro del régimen de la Resolución General N° 4815/2020 . Esa percepción aparece en operaciones asociadas al llamado “dólar tarjeta” y en compras vinculadas al exterior .

El trámite se hace online con clave fiscal y un CBU declarado: en pocos pasos, el sistema deja cargar períodos y verificar percepciones.

Entre los gastos alcanzados entran consumos comunes: servicios de streaming , compras de bienes y servicios fuera del país, turismo y pasajes internacionales , además de la compra de divisas. Por eso, si pagaste suscripciones como Netflix o Spotify , o si viajaste y usaste la tarjeta, es probable que te hayan aplicado esa percepción.

También hay excepciones . La normativa deja afuera, por ejemplo, la compra de medicamentos, libros y plataformas educativas; el transporte terrestre a países limítrofes; y ciertos gastos ligados a investigaciones del Estado y universidades. Además, excluye la compra en el exterior de materiales y equipamientos para la lucha contra el fuego y tareas de protección civil.

Cómo hay que hacer para pedir la devolución

Para iniciar el pedido, ARCA habilitó el Formulario F.1746 (Solicitud de devolución RG 4815). El trámite es 100% online y requiere que tengas CUIT, clave fiscal y el domicilio electrónico declarado.

El paso a paso arranca dentro del sitio de ARCA: entrás con tu CUIT y clave fiscal, vas a “Mis Servicios” y elegís “Devolución de percepciones”. Ahí accedés al F.1746, creás un formulario nuevo, cargás el período (formato AAAAMM, por ejemplo 202501), verificás el monto, y lo presentás. Conviene guardar el comprobante y, después, revisar el estado desde la opción “Buscar”.

Una vez aprobado, el reintegro se deposita en el CBU que informaste. ¿Quiénes lo pueden pedir? Personas no inscriptas en Ganancias ni Bienes Personales (o que no deban estarlo) y también casos específicos de trabajadores en relación de dependencia, incluso si tuvieron retenciones, cuando registran percepciones bajo los códigos indicados por el organismo.