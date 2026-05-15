ARCA: Economía reconoce que el organismo tiene problemas para retener personal técnico calificado

En dos años el Gobierno redujo la plata de personal de ARCA en 3.000 cargos, la mayoría directivos y gerenciales.

Luego de desprenderse de unos 3.000 cuadros directivos, entre retiros voluntarios, jubilaciones y despidos , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reconoce que tiene problemas para retener personal técnico calificado.

Así figura en el Plan de Acción y Objetivos para 2026 que se publica este viernes en el Boletín Oficial. El documento plantea entre otras cosas que la creación de ARCA es una de las fortalezas de la administración tributaria.

Se trata de la Resolución 695 que firmó el ministro Luis Caputo. El programa hace también un recuento de las debilidades que presenta la institución para alcanzar ese objetivo.

Entre ellas advierte el plan que ARCA tiene un "ecosistema tecnológico obsoleto" a lo cual se suma que el organismo no puede retener los mejores técnicos.

El plan señala que ARCA tiene una "gestión del talento limitada" , ya que se encuentran " dificultades para atraer y retener profesionales especializados en análisis de datos y áreas técnicas clave".

Es de recordar que al inicio de la gestión, hubo un cuestionamiento muy fuerte del gobierno libertario a los salarios que cobraban los directores de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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En 2024 el cargo de director de AFIP era de $32 millones, mientras que los de los directores $17 millones, que fueron reducidos drásticamente a niveles de lo que entonces cobraban ministros y secretarios de estado, de no mas de $4 millones.

Por otro lado, el gobierno redujo hasta 80% los ingresos de los cargos superiores de ARCA, es decir, lo que requieren mayor profesionalismo y nivel técnico al eliminar lo que se denomina "Cuenta de Jerarquización".

Ese concepto se integra mediante el reparto de un porcentaje del 0,60% de la recaudación fiscal. En 2024 era del 0,65%. En algunos momentos de la historia de la AFIP, ese concepto solía ser más importante que el propio salario de los empleados.

Uno de los problemas más serios que genera la reducción de salarios de los empleados del estado, combinados con los retiros voluntarios es que son aprovechados por los mejores cuadros, que luego van a trabajar al sector privado. Para el caso de los estudios contables grandes que tienen empresas importantes como clientes, ese conocimiento puede ser muy valioso.

Frente a la pérdida de cuadros, el plan oficial propone un programa para el "Desarrollo de Capacidades". "Impulsar un programa de desarrollo de capacidades estratégicas para ARCA, orientado a funciones técnicas, analíticas y de servicios al ciudadano", indica el documento oficial.

Cae el poder de compra de los salarios públicos

De acuerdo con datos oficiales, el poder de compra de los empleados del sector públicos fueron el mas afectado por la política del gobierno nacional. Se estima que en dos años perdieron un 35%.

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el poder adquisitivo de los salarios en la Argentina acumulaba hacia febrero una caída del 20% en el sector privado formal y del 34% en el sector público respecto de 2017. En términos concretos, un trabajador privado perdió el equivalente a 16 sueldos mensuales de 2017 en los últimos ocho años, mientras que un empleado público resignó 21 salarios.

Por donde irán las inversiones de ARCA

El plan del organismo prevé una serie de inversiones en el área tecnológica