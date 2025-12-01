Sin cupones ni códigos: el truco efectivo para ahorrar dólares en tus compras en Shein + Seguir en









Un método poco difundido permite esquivar recargos y elegir un tipo de cambio más conveniente.

Un recurso financiero permite evitar los recargos logrando que el gasto en dólar sea mucho más bajo. Justin Chin/Bloomberg

Ahorrar dólares en consumos internacionales se volvió una prioridad para quienes compran en tiendas del exterior. La clave pasa por evitar recargos, impuestos y pesificaciones automáticas que encarecen cada operación. Conocer cómo funciona la conversión y qué alternativas existen permite reducir gastos sin depender de promociones.

Ese escenario abre la puerta a un método que gana popularidad entre los usuarios y promete un alivio frente a las cotizaciones más caras del mercado. El llamado “dólar Shein” surge como una estrategia que recorta costos y ofrece una ventaja concreta para quienes realizan compras online.

QB6JSBVISRARVIKAWVETN3TQFM Permite reducir el costo en dólar de cualquier compra internacional sin depender de promociones. Foto: Shutterstock Dólar Shein: cómo pagar 25% menos en tus compras El llamado dólar Shein no es una cotización oficial, sino un mecanismo que permite evitar que el consumo internacional pase por el dólar tarjeta, la opción más cara debido a los impuestos asociados. Según los expertos, esta alternativa toma fuerza porque la conversión automática suele aumentar el valor final de cualquier compra en el exterior.

La clave consiste en pagar el resumen directamente en dólares, usando fondos previamente depositados en una cuenta bancaria en moneda extranjera. De esta manera, el usuario elige un tipo de cambio más conveniente, como el dólar blue o el MEP, lo que reduce hasta un 25% el monto total.

El proceso resulta simple: comprar dólares, depositarlos en la cuenta, desactivar el débito automático y cancelar el consumo en la misma divisa. Ese conjunto de pasos permite evitar el recargo impositivo que encarece las compras hechas en plataformas como Shein.

Por qué no conviene comprar con tarjeta El mayor problema de pagar con tarjeta en consumos internacionales es la pesificación automática. El banco convierte el monto a pesos con el valor del dólar tarjeta, que incluye impuestos como Ganancias y Bienes Personales, lo que deja la operación mucho más cara. Además, la volatilidad cambiaria agrega incertidumbre. El valor final de la compra puede ser más alto si la cotización sube entre el momento del consumo y el cierre del resumen, por lo que cancelar directamente en dólares se vuelve una opción más segura y económica.

