El dólar blue subió por primera vez en cuatro jornadas, pero se mantuvo debajo del oficial

El dólar blue subió por primera vez en cuatro jornadas este lunes 1° de diciembre, pero se mantuvo por debajo del tipo de cambio oficial. Sucedió en un contexto generalizado de "pax cambiaria".
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 1 de diciembre
El informal trepó $10, a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete venía de caer en las tres ruedas previas y de acumular una merma de $10 en noviembre.
De este modo, terminó a menos de $7 del mayorista y a $30 del valor minorista en el Banco Nación (que cerró a $1.475). No obstante, recortó la brecha con el resto de las cotizaciones ya que el oficial se mantuvo estable, mientras que los financieros operaron en baja.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, lunes 1 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451,50.
Valor del CCL hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.
