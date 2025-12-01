El dólar blue subió por primera vez en cuatro jornadas, pero se mantuvo debajo del oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió por primera vez en cuatro jornadas.

El dólar blue subió por primera vez en cuatro jornadas este lunes 1° de diciembre, pero se mantuvo por debajo del tipo de cambio oficial. Sucedió en un contexto generalizado de "pax cambiaria".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informal trepó $10, a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . El billete venía de caer en las tres ruedas previas y de acumular una merma de $10 en noviembre.

De este modo, terminó a menos de $7 del mayorista y a $30 del valor minorista en el Banco Nación (que cerró a $1.475). No obstante, recortó la brecha con el resto de las cotizaciones ya que el oficial se mantuvo estable, mientras que los financieros operaron en baja.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451,50 .

El dólar CCL cotiza a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.