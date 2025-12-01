ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025 a este grupo de personas

El organismo definió nuevos valores para la ayuda estatal y fijó aumentos que se basan en su sistema de ajuste.

La AUH recibirá un aumento en el mes de diciembre 2025, que impactará en todos sus beneficiarios.

A partir del mes de diciembre 2025 se acreditarán nuevas cifras para las asignaciones que perciben miles de familias. El porcentaje de la actualización sale del último índice publicado por el INDEC y se traslada directamente a los pagos que realiza el organismo previsional.

Entre las prestaciones más beneficiadas están la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar , dos herramientas esenciales para acompañar a hogares con menores a cargo.

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a hogares con chicos menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no existe tope de edad. El beneficio alcanza a quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos:

Para que un adulto pueda solicitarla, debe ser argentino y vivir en el país o ser extranjero o naturalizado con al menos dos años de residencia comprobada. El organismo además exige la presentación anual de la Libreta AUH , documento que valida controles de salud, educación y vacunación de cada menor vinculado al cobro.

Con la última actualización, la ayuda por cada hijo pasa a $122.467 . Como todos los meses, ANSES deposita solo el 80% en forma directa y retiene el resto hasta que el titular entregue la Libreta AUH .

Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre según cantidad de hijos

El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:

Hogares con 1 hijo:

AUH: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Hogares con 2 hijos:

AUH: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Hogares con 3 hijos: