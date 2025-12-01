A partir del mes de diciembre 2025 se acreditarán nuevas cifras para las asignaciones que perciben miles de familias. El porcentaje de la actualización sale del último índice publicado por el INDEC y se traslada directamente a los pagos que realiza el organismo previsional.
ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025 a este grupo de personas
El organismo definió nuevos valores para la ayuda estatal y fijó aumentos que se basan en su sistema de ajuste.
-
ANSES oficializó el monto de las jubilaciones de diciembre 2025 y cuándo se cobran
-
Con aumento y Tarjeta Alimentar, ANSES confirmó el monto total de la AUH de diciembre según la cantidad de hijos
Entre las prestaciones más beneficiadas están la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, dos herramientas esenciales para acompañar a hogares con menores a cargo.
Quiénes acceden a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a hogares con chicos menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no existe tope de edad. El beneficio alcanza a quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos:
-
Personas sin trabajo.
Trabajadores informales.
Empleadas y empleados del servicio doméstico.
Monotributistas sociales.
Para que un adulto pueda solicitarla, debe ser argentino y vivir en el país o ser extranjero o naturalizado con al menos dos años de residencia comprobada. El organismo además exige la presentación anual de la Libreta AUH, documento que valida controles de salud, educación y vacunación de cada menor vinculado al cobro.
Monto de la AUH en diciembre
Con la última actualización, la ayuda por cada hijo pasa a $122.467. Como todos los meses, ANSES deposita solo el 80% en forma directa y retiene el resto hasta que el titular entregue la Libreta AUH.
Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.
Tarjeta Alimentar: montos de diciembre según cantidad de hijos
El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:
-
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:
Hogares con 1 hijo:
-
AUH: $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $150.224
Hogares con 2 hijos:
-
AUH: $195.948
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $277.884
Hogares con 3 hijos:
-
AUH: $293.922
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $401.984
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario