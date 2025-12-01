ARCA: La recaudación de impuestos de noviembre llegó a $15,6 billones, con una caída del 8,6% interanual Por Carlos Lamiral + Seguir en









La alta base de comparación de noviembre de 2024, en la que entraron anticipos del Bienes Personales, impuestos del blanqueo, la moratoria y el Impuesto PAIS explican la merma de los recursos.

Fuerte caída interanual de la recaudación de impuestos en noviembre. Mariano Fuchila

La recaudación fiscal de noviembre totalizó los $15.6 billones de manera que registró una caída real del orden del 8,6% respecto de igual mes del año pasado, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"La variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024", informó ARCA, al indicar que el términos nominales los ingresos crecieron 19,7$ contra una inflación del orden del 31% en el período.

De acuerdo con la información oficial, en el resultado entran en juego los aportes del Impuesto PAÍS que estaban vigentes el año pasado, además de los ingresos extra que generó el Impuesto Especial del Blanqueo y la moratoría. Además de ello, se pagaron por anticipado importes de Bienes Personales por tres períodos.

La recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante noviembre de 2025. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería negativa de 3,6%.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que "en noviembre de 2025 se registró la cuarta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total".

El informe dice que !la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 69% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario". "Le sigue Bienes Personales con una baja real interanual del 64% e impuestos internos con una baja del 12,6%, estos últimos por comparar con una base alta de noviembre de 2024 y por bajas de alícuotas", señala el estudio. En cambio, se señala que "los únicos dos tributos con aumento real serían derechos de importación con 21,7% e impuesto a los combustibles con 17,2%, dado el aumento de volumen en el caso del primero y del valor del impuesto en el segundo" . "Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en noviembre. El principal impuesto, el IVA, habría tenido una baja del 2,2% en términos reales respecto a noviembre 2024. En el mes de noviembre se destaca el registro de una devolución negativa (ingreso) de $141.000 millones", explica el estudio del IARAF. En tanto, el resporte precisa que "el segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social habría descendido un 1% real interanual". Noticia en Desarrollo

Temas ARCA

Recaudación